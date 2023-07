Hinter der Telefonnummer 040756748009 steckt ein Hamburger Callcenter, das seit einiger Zeit mit großem Aufwand einen einträglichen Telefonbetrug abzieht. Bestimmte Daten darf man den Anrufern auf keinen Fall geben, sonst drohen hohe Kosten. Wir erklären euch, auf was ihr achten müsst.

Die Rufnummer 040756748009 ist nun die dritte dieses Callcenters, nachdem die Nummern 040756748093 und 040756748090 so oft gemeldet wurden, dass niemand mehr darauf hereinfällt. Wichtig ist in diesem Fall, dass man die Nummern zurückrufen kann und sie sich dann mit der Behauptung melden, dass sich ein „Energieberater mit wichtigen Informationen zu eurem Energieanschluss bei euch gemeldet“ hat. Das bedeutet aber auch, eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur könnte zu Bestrafungen führen – am besten in Kombination mit einer Online-Anzeige bei der Polizei.

Was will die Nummer 040756748009 und wie verhält man sich am besten?

Die Anrufer melden sich als Energieberater, die euch angeblich bereits vor Monaten schriftlich informiert haben, dass die Strompreisbremse ausläuft, wenn ihr euren Tarif nicht optimiert.

Sie kennen Daten wie eure Telefonnummer, den Namen und die Adresse und fragen diese „zum Datenabgleich“ nochmal ab. Solche Daten werden im Internet offen und skrupellos gehandelt, etwa in Marketinggruppen bei Facebook.

Diese Daten werden so abgefragt, dass ihr am Telefon mit „Ja“ antworten sollt: Also etwa „Spreche ich mit Herrn …?“ Solche Antworten werden illegal aufgenommen, um anschließend daraus gefälschte Vertragszustimmungen zusammenzuschneiden.

Dann kommen die Anrufer zum eigentlichen Ziel eures Betrugs: Sie fragen eure Zählernummer ab und wollen sich eure IBAN „nochmal bestätigen“ lassen. Zusammen mit euren Personendaten reichen diese beiden Angaben, um in eurem Namen einen neuen Stromtarif abzuschließend und euren alten Tarif zu kündigen.

Die Anrufer stehen offenbar unter hohem Druck, denn wenn ihr die Daten nicht nennen wollt oder die Angaben bezweifelt, werden sie beleidigend.

Der neue Tarifabschluss muss von euch schriftlich bestätigt werden, um gültig zu sein. Eine Bandaufnahme reicht dazu nicht aus. Allerdings kann es sein, dass die Kündigung eures alten Tarifs Probleme bereitet. Denn euer vorheriger Anbieter muss euch danach nicht zu denselben Konditionen zurücknehmen.

So blockiert ihr dieses Callcenter für immer

Wer die Nummern dieses Callcenters oben vergleicht, stellt schnell fest, dass sie alle mit der gleichen Stammnummer anfangen: „040756748*“. Die letzten beiden Zahlen werden ausgetauscht, sodass den Betrügern reichlich Endziffern für ihre Masche zur Verfügung stehen. Das nennt man eine „Rufnummerngasse“ und die könnt ihr zumindest bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox blockieren. Dann kann euch dieses Callcenter nie wieder anrufen – egal, mit welcher Nummer. Leider gibt es beim iPhone keine passenden Apps. Da müsst ihr die jeweilige Nummer manuell blockieren.

Wir erklären euch, wie ihr so eine Rufnummerngasse in Android blockieren könnt. Wie das bei einzelnen Nummern geht, zeigt euch auch das Video:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

auf YouTube

Wollt ihr diese Rufnummerngasse im Festnetz der Telekom blockieren, dann startet im Browser das „Telefoniecenter“, meldet euch an und setzt sie auf die Blockliste. Lasst dabei einfach die letzten beiden Ziffern weg und es wird alles gesperrt, das mit dieser Nummer anfängt.

Auf dieselbe Art könnt ihr eine Rufnummerngasse in der Fritzbox sperren. Das geht in den Router-Einstellungen.

