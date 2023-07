Habt ihr ein Konto bei der Postbank, könnt ihr Google Pay einrichten, um per Google Wallet mit dem Smartphone zu bezahlen. Wie richtet man Google Pay bei der Postbank ein?

Postbank Facts

Um auf Google Pay bei der Bank zuzugreifen, benötigt ihr ein Postbank-Konto mit einer Mastercard oder Postbank Card Plus (virtual) (bei Postbank ansehen). Für die Nutzung des Bezahldienstes muss euer Smartphone zudem NFC-fähig sein und mindestens mit Android 7 laufen. Die aktuelle Version der Postbank- und Google-Wallet-App werden ebenfalls vorausgesetzt.

So nutzt man Google Pay mit Postbank-Konto

Zum Download der aktuellen Postbank-App:

Postbank Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG

Für die Einrichtung solltet ihr sicherstellen, dass im Online-Banking der Postbank die aktuelle Mobilfunknummer gespeichert ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, richtet ihr Google Pay für euer Postbank-Konto so ein:

Öffnet die Postbank-App und loggt euch ein. Steuert den Bereich „Services“ an. Hier findet ihr in der aktuellen Version der Banking-App den Punkt „Google Pay“. Fügt hier eure Geldkarte hinzu. Bestätigt den Vorgang mit dem Bestsign-Verfahren. Lest die Nutzungsbedingungen durch und bestätigt sie, falls ihr damit einverstanden seid. Das war es auch schon. Danach könnt ihr euer Smartphone zum Bezahlen via Google Pay verwenden und die Zahlbeträge werden von eurem Postbank-Konto abgebucht.

Postbank: Google Pay geht nicht? Daran kann es liegen

Beachtet, dass Google Pay an der entsprechenden Kasse unterstützt werden muss, um mit eurem Smartphone zu bezahlen. In der Regel erkennt man das am entsprechenden Logo an der Kasse, am Bezahlterminal oder am Eingang des jeweiligen Geschäfts. Daneben steht Google Pay als Bezahlmethode auch in vielen Apps und Webseiten online zur Verfügung.

Falls ihr euer Postbank-Konto nicht zu Google Pay hinzufügen könnt, überprüft, ob ihr die aktuelle Version der Postbank-App installiert habt. Zudem solltet ihr sicherstellen, dass ihr die benötigte Geldkarte der Bank habt. Falls nicht, kontaktiert den Kundenservice der Postbank und fragt nach, unter welchen Bedingungen ihr die Postbank Card Plus oder Postbank Mastercard erhalten könnt. Die Postbank Card Plus gibt es auch in einer digitalen „Virtual“-Variante.

