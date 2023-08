PayPal-Zahlung stornieren – so geht's

Ihr könnt eure PayPal-Zahlung stornieren und das Geld zurückholen. Vorher solltet ihr aber den Händler kontaktieren. Wir zeigen, wie ihr das Geld für die PayPal-Zahlung zurückzieht.

So storniert ihr noch offene PayPal-Zahlungen

Falls eure Zahlung im PayPal-Konto noch als „offen“ vermerkt ist, könnt ihr sie wie folgt stornieren. Diese Funktion ist aber nur wenige Sekunden nach der Zahlung verfügbar:

Meldet euch mit eurem PayPal-Konto an. Klickt oben auf den Reiter „Aktivitäten“. Klickt neben der jeweiligen offen Zahlung auf „Stornieren“.

Ich kann die PayPal-Zahlung nicht stornieren

Wurde eure Zahlung bereits verbucht, wird sie in euren Aktivitäten als „abgeschlossen“ vermerkt. Dann könnt ihr sie nicht mehr stornieren, wie oben beschrieben. In dem Fall wendet ihr euch am besten direkt an den Empfänger und bittet um Rückzahlung. Ihr findet Kontakt-Details des Empfängers, wenn ihr auf die entsprechende Zahlung in eurem PayPal-Konto unter „Aktivitäten“ klickt. Erst wenn ihr euch nicht einigen könnt, solltet ihr bei PayPal ein Problem melden, um die Stornierung zu erzwingen.

PayPal: Stornierung erzwingen

Konntet ihr euch mit dem Empfänger nicht einigen oder antwortet dieser nicht in angemessener Frist, könnt ihr PayPal ein Problem melden und die Rücküberweisung so meistens forcieren.

1. Schritt:

Loggt euch bei PayPal ein. Klickt oben auf den Reiter „Aktivitäten“ und dann auf die Zahlung, die ihr rückwirkend stornieren möchtet.

2. Schritt:

Klickt unten auf „Problem melden“.

3. Schritt:

Nun werden euch eure Optionen angezeigt. Meistens könnt ihr die getätigte Zahlung hier noch stornieren. Ansonsten könnt ihr das Problem auch PayPal direkt melden. Wählt die gewünschte Option aus und folgt den Anweisungen am Bildschirm. Nach Angabe einer der Gründe wird euch PayPal zeitnah kontaktieren.

Die Gründe, um eine PayPal-Zahlung rückgängig zu machen

PayPal zeigt euch meistens die folgenden Gründe an, aus denen ihr wählen könnt, um die Zahlung rückgängig zu machen:

„Ich habe einen gekauften Artikel nicht erhalten“ ODER „Der erhaltene Artikel entspricht nicht der Beschreibung“

Das gilt für Artikel und für Dienstleistungen.

Beide Gründe lassen sich nur innerhalb von 20 Tagen nach dem Kauf auswählen.

Dazu müsst ihr weitere Angaben zum Vorfall machen.

„Ich möchte einen unbefugten Kontozugriff melden“

Anscheinend wurde euer PayPal-Konto gehackt oder jemand anders hat mit eurem Konto eine Zahlung veranlasst, die nicht von euch autorisiert wurde.

Wählt dann diesen Grund aus und bestätigt die nachfolgende Seite, um die Meldung abzuschließen.

„Ich habe ein Problem mit einer Abrechnung“

Hier wählt ihr entweder „Falscher Transaktionsbetrag“ oder „Abonnements“ aus.

Bei dem falschen Transaktiosnbetrag wurde euch entweder zu viel oder zu wenig abgezogen.

Bei den Abonnements wurde euch eine Zahlung für ein Abonnement abgebucht, das ihr bereits gekündigt hattet.

Ruft die PayPal-Hotline an, wenn ihr einen anderen Grund angeben möchtet oder weitere Hilfe benötigt:

Was passiert nach der Stornierungsanforderung und wie sind die PayPal-Fristen?

Ihr könnt auf obigem Weg innerhalb von 180 Tagen nach der Zahlung ein Problem mit einer Zahlung melden. Dadurch könnt ihr den Verkäufer über euer PayPal-Konto kontaktieren, um euch gemeinsam zu einigen.

Falls das nicht funktioniert, habt ihr 20 Tage Zeit einen Antrag auf PayPal-Käuferschutz zu stellen.

Dann prüft PayPal die Angelegenheit und trifft eine Entscheidung.

PayPal: Wie lange dauert die Stornierung?

Eine eindeutige Zeitangabe gibt es nicht. Es hängt davon ab, welchen Grund ihr für die Stornierung ausgewählt habt, wie ihr euch mit dem Verkäufer einigt und was PayPal alles zu eurem Kauf prüfen muss. In der Regel reagiert der Kundendienst aber recht zügig. Unser Video zeigt, was ihr sonst noch zu PayPal wissen solltet:

