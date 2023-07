Mit der „Apple Card“ hat der iPhone-Hersteller auch eine eigene Kreditkarte im Angebot. In den Vereinigten Staaten gibt es das Zahlungsmittel bereits seit 2019. In Europa wartet man hingegen noch auf die Karte. Kommt die Apple Card nach Deutschland?

Apple Facts

In den USA nutzen bereits rund 7 Millionen Kunden die Apple-Kreditkarte (Quelle: Forbes). Außerhalb der Staaten gibt es sie jedoch nicht. Derzeit sind auch keine Pläne bekannt, nach denen die Apple Card in Deutschland & Co. angeboten wird.

Apple Card in Deutschland nicht in Sicht

Apple selbst hat keine Banklizenz und kann die „Apple Card“ daher nicht unter eigener Führung anbieten. Gerüchten zufolge ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Apple Card es nicht aus den USA herausschafft, dass keine Bank als Partner gefunden werden kann. In den USA kooperiert das Unternehmen aus Cupertino mit der Goldman-Sachs-Bank.

Auch wenn die Karte in Deutschland und anderen Ländern nicht erhältlich ist, müssen Apple-Fans die Hoffnung aber nicht aufgeben. Schon zum US-Start 2019 hat Apple-Boss Tim Cook erwähnt, dass die Karte in mehreren Ländern, darunter Deutschland, angeboten werden soll. Auch der Chef der Partnerbank, Richard Gnodde, hat bereits angekündigt, dass der „nächste Schritt nach Europa“ geht und Deutschland ein Ziel sei. Die Aussagen stammen jedoch aus dem Jahr 2019, seitdem ist nichts weiter passiert.

Im Hilfe-Bereich von Apple ist eine ausführliche Beschreibung zur Einrichtung der Apple Card auf dem iPhone in deutscher Sprache verfasst. Dort sieht man jedoch direkt in der Überschrift den Hinweis, dass sie nur in den USA konfiguriert werden kann.

Es ist nicht möglich, die Karte von Deutschland aus zu beantragen, wenn man zum Beispiel per VPN vorgibt, in den USA zu sitzen. Um die Kreditkarte zu erhalten, muss man US-Staatsbürger sein oder eine „Green Card“ vorweisen können. Ist man zugelassen, lässt sich die Karte einfach über die dazugehörige Wallet-App beantragen. Gebühren und versteckte Zusatzkosten soll es laut Apple bei der Apple Card nicht geben. Der Kreditrahmen hängt von der aktuellen finanziellen Situation, der Zahlungsvergangenheit, der Anzahl weiterer Kreditkarten und dem Einkommen ab.

Keine Kreditkarte von Apple in Deutschland und Europa

Die Apple Card verknüpft das Bezahlmittel mit dem hauseigenen Bezahldienst Apple Pay. Ausgaben lassen sich demnach direkt in der Wallet-App überwachen. Daneben gibt es auch einen Online-Zugriff im Browser. Dabei gibt es verschiedene Verwaltungs-Tools. So kann man zum Beispiel schnell sehen, in welchen Bereichen man in einem Zeitraum am meisten Geld ausgegeben hat.

Neben der Möglichkeit, damit zu bezahlen, bietet die „Apple Card“ einige weitere Vorteile. So kann man damit per „Cashback“ Geld bei Ausgaben zurückerhalten. Ausgaben können zudem per Maps-Ansicht auf Orte zurückgeführt werden. Ratenzahlungen können darüber ebenfalls verwaltet werden. Die Karte setzt wie für das Unternehmen gewohnt auf ein ansprechendes Design, das sich an andere Apple-Produkten orientiert. So schlicht sieht die Apple Card aus:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.