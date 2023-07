Im Nachbarland Polen ist nicht etwa Amazon der große Platzhirsch unter den Online-Shops, sondern der hierzulande eher unbekannte Anbieter „Allegro“. Seid ihr auf der Plattform auf ein spannendes Produkt gestoßen, stellt ihr euch womöglich die Frage, ob man Einkäufe bei Allegro.pl auch nach Deutschland liefern lassen kann.

Schon 2016 probierte man, mit Allegro.de einen Ableger des Angebots in Deutschland aufzubauen. Inzwischen führt diese Seite ins Leere, seit 2022 gibt es aber eine internationale Bestellmöglichkeit auf der Hauptseite allegro.pl (Quelle: Golem.de).

Allegro.pl: Bestellung mit Lieferung nach Deutschland möglich

Bei dem Anbieter sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich nicht um einen klassischen Online-Shop mit eigenen Lagern handelt, sondern eine Plattform, wo unterschiedliche Verkäufer ähnlich wie bei eBay handeln können. Prinzipiell kann man Artikel von Allegro auch nach Deutschland liefern lassen, allerdings hängt es davon ab, ob der jeweilige Verkäufer diese Option bietet. Wollt ihr bei dem polnischen Portal etwas mit Lieferung nach Deutschland bestellen, geht am besten so vor:

Steuert das Webangebot des Anbieters an. Tippt oben neben der Suchleiste auf die polnische Fahne. Hier könnt ihr das Lieferziel „Deutschland“ einstellen und zudem die Sprache auf „Englisch“ umstellen. Auf Deutsch wird die Seite nicht angeboten. Um die Kosten besser zu überblicken, stellt ihr die Währung auf „Euro“ um. Danach könnt ihr im Sortiment von Allegro stöbern. In der Artikelbeschreibung wird angeben, aus welchem Land geliefert wird und wie hoch die Versandkosten nach Deutschland ausfallen werden. Auch eine ungefähre Lieferzeit erfährt man hier.

Wie bei eBay & Co. werden auch bei Allegro nicht alle Artikel aus einem Land verschickt. Es gibt also auch Produkte mit Standorten in China und anderen Ländern. Die Ländereinstellungen für das Versandziel, die Sprache und die Währung könnt ihr unten im Browser auf der Shop-Seite auch anpassen.

Gibt es Allegro.pl auf Deutsch?

Als Alternative zur Webansicht könnt ihr auch die Allegro-App auf das iPhone oder Android-Smartphone herunterladen. Die App gibt es ebenfalls in englischer Sprache, auf Deutsch lässt sie sich jedoch auch nicht umstellen. Der Download für Android und iOS:

In Polen ist Allegro der größte Online-Marktplatz. Das Portal gibt es bereits seit 1999 und über 80 Prozent der polnischen Internetnutzer sollen die Plattform regelmäßig besuchen (Quelle: telecom-handel.de). Amazon ist in Polen noch nicht so groß. Das Angebot bei Amazon.pl wurde erst 2021 eröffnet.

