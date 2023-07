„Shoppen wie ein Milliardär“: Das verspricht der neue Online-Shop „Temu“. Wer den Warenkorb mit günstigen Artikeln gefüllt hat, stellt sich womöglich die Frage, wie lange die Lieferzeit bei Temu ist.

Zwar bietet Temu sehr günstige Preise für Produkte aus vielen Kategorien an, allerdings werden die Artikel nicht von Deutschland aus, sondern aus China verschickt. Der Versand dauert dementsprechend länger als man es von Amazon Prime & Co. gewohnt ist.

Wann kommt die Bestellung von Temu an?

Im eigenen Web-Angebot wird eine Lieferzeit von 5 bis 14 Werktagen angegeben. Ihr müsst euch also mindestens eine Woche gedulden, bis das Paket bei euch eintrifft. Für jede Bestellung wird eine Sendungsnummer mitgegeben, womit ihr die Sendung verfolgen könnt. So seht ihr den aktuellen Versandstatus und könnt ungefähr abschätzen, wie lange das Temu-Paket noch zu euch unterwegs ist.

Ihr findet die Angabe zur voraussichtlichen Lieferzeit im Bereich „Deine Bestellungen“ im Kundenkonto von „Temu“. Die geschätzte Angabe umfasst sowohl die Bearbeitung der Bestellung als auch die Zeit für den Transport.

Temu: Wie lange dauert der Versand nach Deutschland?

Bei der Lieferung sollte man berücksichtigen, dass die Artikel um die halbe Welt gesendet werden. Es kann also immer zu Verzögerungen kommen, etwa durch Transportprobleme. Je nachdem, was und wie viel bestellt wurde, kann ein Paket auch intensiver vom Zoll begutachtet werden. Dann dauert die Lieferung auch länger.

Bei Trustpilot finden sich gemischte Erfahrungen zu den Lieferzeiten. Einige Käufer sind sehr zufrieden und heben eine schnelle Lieferung hervor. Dabei wird oft erwähnt, dass Temu schneller liefert als andere Anbieter aus China. Andere Nutzer beschweren sich hingegen, dass sich der Sendungsstatus bei ihren Bestellungen über eine längere Zeit nicht geändert hat oder Ware gar nicht erst angekommen ist. Bestellt ihr bei Temu, solltet ihr also im Hinterkopf behalten, dass Artikel nicht sofort am gleichen Tag oder in der gleichen Woche geliefert werden müssen. Monatelang solltet ihr in der Regel aber auch nicht auf die Einkäufe warten.

