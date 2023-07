Bei Temu findet man viele günstige Artikel aus allen Bereichen. Wie sieht es aus, wenn etwas nicht wie gewünscht geliefert wird oder defekt ist? Wie funktioniert die Rücksendung bei Temu?

Wie von Online-Shops gewohnt, bietet auch Temu eine Retoure an. Da der Shop jedoch nicht in Deutschland, sondern in China sitzt, gestaltet sich die Rücksendung etwas umständlicher als zum Beispiel bei Amazon.

Temu: Retourenschein erhalten und Artikel zurücksenden

Für den Rückversand benötigt ihr einen Drucker sowie ein Paket. Die Rücksendung lässt sich im Kundenkonto veranlassen:

Loggt euch dafür bei Temu ein. Steuert den Bereich „Deine Bestellungen“ an. Sucht den Artikel heraus, den ihr zurücksenden wollt. Wählt „Rückgabe/Erstattung“. Gebt an, wie und aus welchem Grund der Artikel zurückgeschickt werden soll. Optional könnt ihr Fotos hochladen und eine ausführliche Beschreibung eingeben. Danach wählt ihr den Transportdienst für die Rücksendung aus. Dabei könnt ihr ein Retourenlabel erhalten. Das müsst ihr ausdrucken Die Kosten für die Rückgabe werden an diesem Schritt angezeigt. Wählt aus, wie ihr die Rücksendung bezahlen wollt. Druckt das Rücksendeetikett aus und macht das Paket fertig.

Hinweis: Eine Rückgabe ist innerhalb der ersten 90 Tage nach dem Kauf gratis. Danach ist keine Retoure mehr möglich. Ausgeschlossen sind zudem getragene Kleidungsstücke, Artikel, die als nicht erstattungsfähig gekennzeichnet sind und Geschenke.

Habt ihr den Auftrag einmal erteilt, muss das Paket mit der Ware innerhalb von 14 Tagen abgegeben werden.

So funktioniert die Rücksendung bei Temu

Temu gibt an, dass eine Retoure innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf immer gratis ist. Wurden mehrere Artikel in einer Bestellung verschickt, ist die erste Rücksendung daraus gratis. Danach fällt für jeden weiteren Artikel eine Gebühr in Höhe von 3,00 Euro an. Sobald die zurückgeschickte Ware beim Anbieter eingetroffen ist, wird die Retoure geprüft.

Dafür gibt Temu eine Bearbeitungsdauer von 3 Tagen an. Anschließend wird die Rückzahlung veranlasst. Bis ihr euer Geld zurückerhaltet, kann es jedoch einige Tage und Wochen dauern. Das Geld wird auf die ursprüngliche Bezahlmethode erstattet oder kann als Guthaben für zukünftige Temu-Käufe gespeichert werden. Versandkosten werden in der Regel nicht erstattet.

