Die iPhones von Apple gehören zu den schnellsten Smartphones auf dem Markt. Kaum ein Android-Handy kann mithalten, da Apple die Hard- und Software perfekt aufeinander abstimmen kann. Doch mit dem Nothing Phone (2) ist das jetzt gelungen – zumindest in einem ganz bestimmten Speed-Test.

Nothing Phone (2) schlägt iPhone 14 Plus

Das Nothing Phone (2) will nicht nur mit der extravaganten Optik überzeugen, sondern auch mit viel Leistung. Im Vergleich zur ersten Generation wurde mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 ein viel schnellerer Prozessor verbaut, der seine Leistungsfähigkeit nun in einem Duell mit dem aktuellen iPhone 14 Plus beweisen muss. Die Kollegen von PhoneBuff haben einen Leistungstest entwickelt, der eine Reihe von Abfolgen mit Apps, Spielen und anderen Aufgaben beinhaltet. Damit der menschliche Aspekt ausgeklammert wird, übernimmt ein Roboter die Arbeit:

Das Nothing Phone (2) schlägt sich in dem Speed-Test im Vergleich mit dem iPhone 14 Plus extrem gut. Schon von Beginn an kann das Android-Smartphone die Apps und Spiele sehr schnell laden und bestimmte Aufgaben zügiger erledigen. Das iPhone holt zwischenzeitlich zwar auf, denn einige Aufgaben wie das Rendern von dem Video werden erheblich schneller ausgeführt, doch das Nothing Phone (2) ist am Ende des ersten Durchlaufs leicht vorn.

Bei der Rückrunde, wo alle geöffneten Apps und Spiele noch einmal aufgerufen werden und zusätzlich noch ein Selfie gemacht wird, sind beide Smartphones eng beieinander. Doch dann versagt das iPhone. Kurz vor Schluss kann es die Excel-App nicht geöffnet im Speicher behalten und muss die Tabelle komplett neu laden. Das Nothing Phone (2) hat da überhaupt keine Probleme und schließt alle Aufgaben am Ende mit einem Vorsprung von über 6 Sekunden ab.

Nothing Phone (2) – 256 GB + 12 GB RAM, Glyph Interface, Nothing OS 2.0, 50-MP-Dual-Kamera, 6,7" LTP Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.07.2023 12:07 Uhr

Unser erster Eindruck vom Nothing Phone (2):

Nothing Phone 2 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

iPhone 14 Plus mit altem Chip

Nun könnte man dem iPhone 14 Plus noch zugutehalten, dass dort nur der Apple A15 Bionic zum Einsatz kommt, während im iPhone 14 Pro der A16 Bionic verbaut wird. Doch der Snapdragon 8+ Gen 1 im Nothing Phone (2) ist auch nicht neu, sondern vom letzten Jahr aus dem gleichen Zeitraum. Nothing ist in diesem Test zumindest ein kleiner Erfolg gelungen. Und günstiger ist das Handy auch noch.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.