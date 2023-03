Derzeit werden Beträge nach der Bezahlung mit „Apple Pay“ direkt abgebucht. Mit „Apple Pay Later“ wird eine Option zur Ratenzahlung angeboten, mit der man Zahlungen auch später durchführen kann. Die Ratenzahlung via Apple Pay startet Ende März 2023. Vorerst ist die Option nur in den USA verfügbar.

apple pay Facts

Die „Later“-Option wurde im Rahmen der WWDC 2022 angekündigt. Ursprünglich war ein Start noch für das Jahr 2022 geplant. Der vorgesehene Startpunkt konnte jedoch nicht gehalten werden.

Apple Pay Later gestartet: Wie funktioniert es?

Die Ratenzahlung mit „Apple Pay Later“ steht dementsprechend erst ab dem Frühjahr 2023 zur Verfügung. Ursache für die Verzögerung waren technische Probleme bei der Umsetzung der Bezahloption. Apple Pay Later ist ein Service für Apple-Pay-Nutzer, mit der man einen Rechnungsbetrag kleinere Teilzahlungen aufsplitten kann. Die Rückzahlung erfolgt zins- und gebührenfrei.

Apple Pay Einrichtung auf Deutsch: Ein erster Blick Abonniere uns

auf YouTube

Die „Later“-Option steht nur in den USA zur Verfügung. Apple-Pay-Zahlungen können so in bis vier Teilbuchungen gesplittet werden, die man über einen Zeitraum von sechs Wochen begleichen kann. Zinsen oder Gebühren fallen dabei nicht an. Mit Apple Pay gibt es somit eine Option für einen kostenlosen Kredit. Es können Zahlungen im Rahmen von 50 bis 1.000 US-Dollar per Apple Pay Later durchgeführt werden. Alle Transaktionen werden in der Wallet-App aufgeführt und können dort verwaltet werden. Über fällige Zahlungen wird man per E-Mail und Push-Benachrichtigung informiert. Die Option steht bei allen Online- und In-App-Käufen zur Verfügung, bei denen Apple Pay angeboten wird. Ob und wann „Apple Pay Later“ in Deutschland eingeführt wird, steht nicht fest. Zur Einführung haben nur wenige Apple-Nutzer Zugriff auf die Ratenzahlung.

Mit „Apple Pay“ später bezahlen

Eine Rückzahlung ist nicht via Kreditkarte möglich, da hierdurch Schulden lediglich verschoben werden könnten. „Apple Pay Later“ wollte Apple selbst über die Tochterfirma „Apple Financial LLC“ abwickeln. Die Finanzabteilung besitzt in den USA eine eingeschränkte Banklizenz. Stattdessen gibt es aber nun eine Zusammenarbeit mit der externen Bank Goldman Sachs, wie schon bei der „Apple Card“. Schon kurz nach der Ankündigung im Sommer gab es Bedenken von Seiten der US-Finanzaufsicht, vor allem im Hinblick auf den Datenschutz und Wettbewerbsrechte. Zudem wird bei der Funktion davor gewarnt, die Hürde zur Überschuldung zu stark herabzusetzen.

In Deutschland bieten unter anderem Klarna und PayPal „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Optionen. Diese beschränken sich aber auf Online-Einkäufe, während die „Apple Pay Later“-Möglichkeit überall genutzt werden kann, wo Apple Pay akzeptiert wird, also auch in lokalen Geschäften.