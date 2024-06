Verrückte Aktion zur EM: Vodafone-Tarif mit 30 GB für effektiv 2 € im Monat

Passend zur anstehenden Fußball Europameisterschaft der Herren 2024 zaubert der Mobilfunk-Discounter Klarmobil gleich zwei absolute Highlight-Angebote aus dem Hut. Für kurze Zeit könnt ihr euch zum Beispiel eine Vodafone Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen unschlagbar günstig sichern und darüber hinaus auch noch zwei Jahre waipu.tv gratis. Wir verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

EM-Aktion bei Klarmobil: 2 Jahre waipu.tv gratis zum Tarif

Dass man für Handytarife im Vodafone- oder Telekom-Netz nicht unbedingt tief in die Tasche greifen muss, beweist die EM-Aktion von Klarmobil. Die Freenet-Marke hat aktuell gleich zwei Tarife massiv reduziert und spendiert euch obendrauf 24 Monate waipu.tv Perfect Plus gratis (Angebot bei Klarmobil ansehen). Normalerweise kostet der TV-Streaming-Dienst 12,99 Euro im Monat und beinhaltet insgesamt 272 TV-Sender, wovon 257 in HD verfügbar sind. Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zählen dazu auch die Sender von RTL, ProSieben oder Sat.1. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis zum 15.07.2024.

Vodafone-Deal im Detail: 30 GB Allnet-Flat für effektiv 2 € im Monat

So bekommt ihr zum Beispiel eine Allnet- und SMS-Flat mit 30 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für nur 14,99 Euro im Monat statt regulär 34,99 Euro (jetzt bei Klarmobil ansehen). Im Preis ist waipu.tv Perfect Plus im Wert von 12,99 Euro monatlich bereits enthalten, sodass ihr für den 30 GB Vodafone-Tarif effektiv nur 2 Euro bezahlt.

Alle wichtigen Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Klarmobil (Freenet)

Netz: Vodafone

30 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro (34,99 Euro ab dem 25. Monat)

(34,99 Euro ab dem 25. Monat) Anschlusspreis: entfällt

24 Monate waipu.tv Perfect Plus gratis

Telekom-Deal im Detail: 32 GB Allnet-Flat für effektiv 7 € im Monat

Wer das Telekom-Netz bevorzugt, kann ebenfalls ordentlich sparen. Zur EM hat Klarmobil die Grundgebühr der Allnet- und SMS-Flat mit 32 GB Datenvolumen um 50 Prozent auf 19,99 Euro reduziert (jetzt bei Klarmobil ansehen). Der Anschlusspreis entfällt ebenfalls und berücksichtigt man die Kosten für waipu.tv, zahlt ihr für den Telekom-Tarif effektiv nur 7 Euro im Monat.

Alle wichtigen Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Klarmobil (Freenet)

Netz: Telekom

32 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro (39,99 Euro ab dem 25. Monat)

(39,99 Euro ab dem 25. Monat) Anschlusspreis: entfällt

24 Monate waipu.tv Perfect Plus gratis

Das solltet ihr bei der EM-Aktion von Klarmobil beachten

Das Angebot von Klarmobil lohnt sich für alle, die nicht zu viel für einen Handyvertrag bezahlen möchten, aber trotzdem ein auch im ländlichen Raum gut ausgebautes Netz mit genug LTE-Datenvolumen nutzen wollen. Ihr bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket samt zwei Jahre TV-Streaming in HD zum sehr günstigen Preis.

Zu beachten ist jedoch, dass die Tarifstruktur bei Klarmobil etwas unübersichtlich ist. Ihr seht erst im Kleingedruckten, welches Netz ihr mit dem Tarif bekommt. Diese Info steht in der Regel im Produktinformationsblatt des jeweiligen Tarifs.

Auch solltet ihr nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit kündigen, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat wieder auf den teuren Normalpreis steigt. Allerdings kann der Vertrag danach monatlich gekündigt werden. Ihr lauft also nicht Gefahr, in eine Abo-Falle zu treten. waipu.tv kostet ab dem 25. Monat 10 Euro monatlich (statt regulär 12,99 Euro) und kann ebenfalls jederzeit mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.

