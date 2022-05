Wer keine Kreditkarte besitzt, fragt sich möglicherweise, ob er Apple Pay mit einer Girocard („EC-Karte“) nutzen kann und welche Alternativen er hat. Hier bekommt ihr die Infos.

Derzeit ist das Angebot der Banken, die Apple Pay unterstützen, noch vergleichsweise überschaubar. Selbst Google Pay könnt ihr mit PayPal nutzen und das eröffnet den Zahlungsdienst für jeden. Doch es gibt gute Nachrichten: Die ersten Banken überlegen sich, die Girocard für Apple Pay einzubinden. Unter anderem wollen sich auch die Sparkassen gegenüber Apple Pay öffnen.

Die Girokarte aka EC-Karte in Apple Pay einbinden – mit diesen Banken

Die Girocard mit Apple Pay nutzen zu wollen ist ein deutsches Problem: Nur hier ist diese „EC-Karte“ so weit verbreitet. Während man sie in der EU nutzen kann, ist sie aber nicht für die weltweite Verwendung ausgelegt. Und in anderen Ländern verwenden die Nutzer Kreditkarten viel häufiger.

Außerdem ist die Girocard ursprünglich nicht für den digitalen Einsatz konzipiert worden. In Shops kann man üblicherweise mit der Kreditkarte zahlen oder muss einen Umweg über das Konto nutzen, etwa mit der „Sofortüberweisung“. Auch die Bezahlung mit PayPal ist letztlich ja ein Umweg über einen anderen Zahlungsdienstleister.

Die Deutschen zahlen immer noch am liebsten mit Bargeld (Bildquelle: Pixabay)

Dieses Problem macht es so kompliziert, Apple Pay einfach mit einem Bankkonto oder der Girocard zu nutzen, wenn man keine Kreditkarte sein Eigen nennt. Das Problem ist also nicht, wie man Apple Pay an die Girocard anpasst, sondern wie man die gute alte EC-Karte Apple-Pay-tauglich macht.

Wer bei seiner Bank eine Kreditkarte hat, ist fein raus. Die Karten der Sparkassen, Volksbanken und vieler anderer Kreditinstitute lassen sich in Apple Pay einbinden. Mit den EC-Karten (Girocard) sieht das oft leider anders aus.

Die Sparkassen -Girocard könnt ihr inzwischen in Apple Pay verwenden. Alternativ könnt ihr aber auch einfach die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ einsetzen.

-Girocard könnt ihr inzwischen in Apple Pay verwenden. Alternativ könnt ihr aber auch einfach die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ einsetzen. Die Girocard der Bank 1822direkt lässt sich direkt in Apple Pay verwenden. Diese EC-Karte könnt ihr auch mit Google Pay

Weitere Banken, die Apple Pay mit der EC-Karte unterstützen

Andere Banken, wie etwa die Commerzbank, unterstützen Apple Pay über einen Umweg: In der normalen Banking-App des Unternehmens müsst ihr eine „Virtual Debit Mastercard“ einrichten und die könnt ihr dann zur Bezahlung mit dem iPhone oder der Apple Watch verwenden.

