Trade Republic kassiert Saveback ein: Diesen Fehler dürft ihr nicht mehr machen

Trade Republic gehört auf meinem Handy schon seit Jahren zur Standard-App. Ich bespare dort nicht nur ETFs und nutze die Kreditkarte, sondern nehme auch fleißig Saveback in Anspruch. Jetzt hat das Unternehmen aber eine Änderung vorgenommen, die euch die 1 Prozent Saveback kosten kann, wenn ihr nicht aufpasst. Bei mir ist das tatsächlich schon passiert, wie ich jetzt erst herausgefunden habe. Trade Republic hat mich nämlich nicht über die Änderung informiert.

Trade Republic ändert Regeln für Saveback

Nach dem Ende der Amazon-Kreditkarte war ich auf der Suche nach einer anständigen Alternative. Passenderweise kam Trade Republic mit einer Kreditkarte um die Ecke, bei der ihr für jeden Einkauf 1 Prozent Saveback erhaltet, das in einen besparten ETF fließt. Bis vor Kurzem galt das auch so noch. Egal ob ihr direkt mit der Kreditkarte bezahlt oder diese bei PayPal hinterlegt und dann darüber bezahlt habt, ihr habt die 1 Prozent als Saveback zurückerhalten. Doch das wurde jetzt geändert, hat mobiFlip entdeckt.

Im FAQ steht nun folgendes:

Auf welche Zahlungen erhalte ich meinen Saveback? Mit Saveback erhältst du 1 % auf alle deine Kartenzahlungen in deinen Sparplan. Du erhältst keinen Saveback auf Überweisungen (z.B. an andere PayPal-Konten), Bargeldabhebungen, Investitionen, Einzahlungen und Zahlungen über Paypal.

Der Zusatz „Zahlungen über Paypal“ ist neu und wurde später hinzugefügt, ohne die Kundinnen und Kunden darüber zu informieren.

Kein Saveback mehr für gleiche Zahlung

Dass es vorher anders war, kann ich selbst belegen. Ich hatte nämlich bei AliExpress bestellt und über PayPal per Trade Republic bezahlt. Am 4. Juni 2024 gab es dafür noch Saveback, am 19. Juni dann plötzlich nicht mehr.

Plötzlich kein Saveback mehr über Trade Republic mit Zahlung per PayPal. (Bildquelle: GIGA)

Nur wenn ihr die Zahlungen genau prüfen würdet, wäre euch das aufgefallen. Ich habe das jetzt auch nur durch Zufall gemerkt, weil darüber berichtet wurde. Besonders wenn ich in China einkaufe, nutze ich wegen der Sicherheit eigentlich immer den Umweg über PayPal, damit meine Kreditkartendaten nicht entwendet werden. Doch auch in Deutschland zahle ich oft per PayPal über Trade Republic in unbekannten Shops, weil es einfach schneller geht und man sich dadurch sicherer fühlt. Saveback gibt es dafür nun keines mehr, das müsst ihr nun beachten.

Peter Hryciuk , GIGA-Experte für Technik, Energie und Deals. Insgesamt bin ich mit Trade Republic immer noch sehr zufrieden und werde die Kreditkarte auch weiterhin nutzen. Trotzdem stärkt es mein Vertrauen nicht in einen Service, der mein Geld hat, wenn Regeln ohne Benachrichtigung verändert werden. Auch die Auslagerung des Supports gefällt mir nicht. Ich bin gespannt, wie sich die Situation entwickelt.

