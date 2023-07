Das iPhone 15 beschreitet auf vielfältige Weise neue Wege. Abseits des Offensichtlichen wird es auch eine kleine, aber feine Änderung im Inneren geben. Profitieren wird davon am Ende die Bildqualität der integrierten Kamera.

Mit dem iPhone 15 setzt Apple erstmals auf USB-C und die Pro-Modelle besitzen einen Rahmen aus Titan. Dies sind die augenscheinlichen Neuerungen der kommenden iPhone-Generation. Doch auch an anderer Stelle wird Apple künftig neue Wege beschreiten.

Kamera des iPhone 15 erstmals mit Hybridobjektiv

So soll Apple erstmalig eine sogenannte Glas-Kunststoff-Hybrid-Linse für die Kamera verwenden. Bisher besteht das Objektiv aus 7 Elementen, – allesamt aus Plastik. Doch mit dem iPhone 15 will Apple eins der sieben Elemente aus echtem Glas fertigen. Somit besteht das neue Hybrid-Objektiv künftig aus einem einzelnen Glaselement und sechs Kunststoffelementen (Quelle: MacRumors).

Apple wäre damit der erste Hersteller, der eine solche Hybrid-Linse weltweit anbietet. Bisher verwendet wohl nur Xiaomi etwas Vergleichbares, jedoch ausschließlich auf dem chinesischen Heimatmarkt.

Einher mit dem neuen Objektiv geht gleichfalls eine leichte Verbesserung bei der Blende des iPhone 15. So lässt die Optik mit ƒ/1,7 etwas mehr Licht herein als mit der bisherigen Blende von ƒ/1,78 beim iPhone 14 Pro (Max). Profitieren können Nutzerinnen und Nutzer folglich von einer verbesserten Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und auch von kürzeren Verschlusszeiten.

Auf dem Papier bedeutet dies dann für das reguläre und das Plus-Modell allerdings sogar eine leichte Verschlechterung. So besitzt das Objektiv des iPhone 14 und iPhone 14 Plus eine Blende von nur ƒ/1,5. Es sei jedoch angemerkt, dass die Nachfolger die 48-Megapixel-Rückkamera der heutigen Pro-Modelle erhalten werden. Aktuell müssen sich die beiden Standardmodelle noch mit 12 Megapixel begnügen. Am Ende dürften hier die Vorteile in Summe überwiegen.

Das bisher letzte Gerücht zum iPhone 15:

Noch mehr Glaselemente für 2024

Im nächsten Jahr soll Apple die Technologie der Hybrid-Linsen noch weiter vorantrieben. Demnach wird die Weitwinkelkamera des iPhone 16 Pro Max über ein achtteiliges Hybridobjektiv mit zwei Glaselementen und sechs Kunststoffelementen verfügen. Ebenso finden sich Hybrid-Linsen mit fünf und sechs Elementen bei der Tele- und Ultraweitwinkelkamera.

Zum aktuellen Zeitpunkt handelt sich bei dem Bericht natürlich noch um ein Gerücht. Ob die Vorhersagen am Ende eintreten, werden wir dann im Herbst bei der Premiere des iPhone 15 erleben.