Wer ans Gaming denkt, hat schnell Konsolen oder hochgerüstete Spiele-PCs im Kopf. Doch auch das iPhone ist eine beliebte Spiele-Plattform. Mit iOS 17 könnte Apple einen weiteren Schritt gehen, um eine ernstzunehmende Alternative zu PlayStation und Co. zu werden.

Apple Facts

Gaming ist für Apple schon lange kein Hobby mehr. Spätestens seit dem Release von Apple Arcade ist klar: Der Kult-Konzern will auch im milliardenschweren Spiele-Business mitmischen. Ein weiteres Puzzlestück dazu könnte iOS 17 liefern.

iOS 17: Apple arbeitet an einem Game Mode

In der Software wurden Hinweise auf einen „Game Mode“ entdeckt (Quelle: 9to5Mac). So ein Spielemodus ist ein Feature im neuen macOS Sonoma. Einmal aktiviert, sorgt der Game Mode dafür, dass CPU und GPU ihre volle Power dem Spiel zur Verfügung stellen. Außerdem sollen Latenzen bei Audio-Übertragungen und Controller-Eingaben verringert werden.

Ein Game Mode könnte ein weiterer Anreiz für Entwickler sein, ihre Spiele für die iPhone-Plattform zu optimieren. Schönere Grafik und eine bessere Performance könnten die Folge sein.

Offiziell angekündigt hat Apple einen Game Mode für iOS 17 nicht. Das lässt mehrere Schlüsse zu: Eventuell wird das Feature nach dem Release der neuen Software nachgeliefert. So verfuhr Apple bereits mit iOS 16.1 oder auch iOS 16.2.

Denkbar wäre auch, dass ein Game Mode Hand in Hand mit einer neuen Funktion im iPhone 15 (Pro) geht und der US-Konzern deshalb noch schweigt.

Zu guter Letzt: Nicht jede Funktion, die Apple in iOS-Betas testet, schafft es am Ende auch in die finale Software. Dem Game Mode könnte das gleiche Schicksal erleiden und nicht über die Testphase hinausgehen.

Diese Neuerungen gibt es außerdem in iOS 17:

iOS 17: Die 5 besten Neuerungen Abonniere uns

auf YouTube

iPhone wird zum Fahrradcomputer

Teil von iOS 17 wird aber in jedem Fall eine visuell aufgebohrte Aufzeichnung von Daten beim Fahrradfahren sein. Damit wird das iPhone zum Fahrradcomputer.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.