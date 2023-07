Nach dem faltbaren Handy Pixel Fold steht angeblich auch ein Falt-Tablet aus dem Hause Google an. Berichten nach könnte das faltbare Pixel Tablet bereits auf der Google I/O im nächsten Jahr vorgestellt werden. Andere Hersteller sind Google aber schon einen Schritt voraus.

Google Facts

Google: Faltbares Pixel Tablet in Arbeit?

Erst im Juni kam mit dem Pixel Fold ein erstes faltbares Smartphone von Google auf dem Markt. Jetzt richten sich die Blicke vielleicht schon auf eine andere Produktkategorie, die Google ebenfalls in der Mitte knicken lassen will. Berichten nach arbeitet Google an einem faltbaren Pixel Tablet.

Google will dabei anscheinend nicht einfach irgendwann eine Alternative zu seinem bestehenden Tablet anbieten. Stattdessen soll der Konzern Tempo machen (Quelle: DigiTimes). Mit einer Vorstellung könnte laut Insidern bereits zur Entwicklerkonferenz Google I/O 2024 zu rechnen sein. Diese findet traditionell im Mai statt.

Ob ein faltbares Android-Tablet von Google dann auch schon im Mai 2024 in den Verkauf geht, bleibt ungewiss. Schon bei seinem ersten Pixel Tablet verging einige Zeit zwischen erster Vorstellung und Veröffentlichung.

Wie sich das Tablet vom Falt-Mechanismus abgesehen vom bestehenden Modell unterscheiden soll, ist noch nicht nach außen gedrungen. Möglicherweise steht wie bei Pixel-Handys ein Upgrade beim Prozessor vom Tensor 2 auf den Tensor 3 an.

Im Video: Das halten wir von Googles Pixel Tablet.

Das Pixel Tablet im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Faltbare Tablets: Asus und Lenovo sind schon weiter

Wenn es um größere faltbare Geräte geht, dann führt derzeit an Asus und Lenovo kein Weg vorbei. Asus bietet mit dem ZenBook 17 Fold ein riesiges Tablet mit OLED-Bildschirm an, das sich zum klassischen Notebook falten lässt. Das 2-in-1-Gerät Lenovo X1 Fold ist mit seinem 16,3-Zoll-Display etwas kleiner, lässt sich aber ebenfalls in der Mitte knicken.