Google hat mit der Pixel Watch vor einiger Zeit seine erste Smartwatch auf den Markt gebracht. Mit der Pixel Watch 2 soll bald ein Nachfolger anstehen, bei dem sich eine Eigenschaft besonders stark bemerkbar machen soll. Doch Google hat noch mehr geplant.

Google Facts

Google Pixel Watch 2 soll leichter werden

Google hat bei der ersten Pixel Watch (Test) ein besonders hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl genutzt. Bei der Pixel Watch 2 will Google das ändern. Laut neuesten Informationen soll das Unternehmen für eine Gewichtsersparnis auf Aluminium umsteigen und so einige Gramm sparen. Die Smartwatch der ersten Generation ohne Armband wiegt 36 Gramm. Im Vergleich dazu wiegt die Fitbit Sense 2 nur 26 Gramm. Durch ein Gehäuse aus Aluminium kann Google einige Gramm sparen und die neue Generation so etwas auf das gleiche Gewicht bringen (Quelle: 9to5Google).

Google möchte aber nicht nur das Gewicht der Pixel Watch 2 senken, sondern auch den Fitbit Coach integrieren. Es soll demnach gecoachte Fitness-Programme geben, die sich individuell an euch anpassen und euch so fitter machen. Genau das bietet Google schon bei Fitbit an, wenn ihr ein Premium-Abo abschießt. Es ist also davon auszugehen, dass diese speziellen Trainingsprogramme auf der Pixel Watch 2 auch gegen eine monatliche Gebühr zur Verfügung stehen werden.

Das kann die Google Pixel Watch:

Google Pixel Watch vorgestellt

Optisch kaum Änderungen?

Bereits vor einiger Zeit ist die neue Pixel Watch 2 in einer Grafik aufgetaucht. Laut dieser wird sich die neue Smartwatch optisch nicht verändern. Es bleibt also bei dem runden Look mit dem besonderen Glas, das Google bei der Uhr nutzt. Unklar ist aktuell nur, ob Google weiterhin nur das eine relativ kleine Modell anbietet oder es vielleicht wie bei der Konkurrenz auch eine größere Smartwatch gibt. Das könnte vielen Google-Fans gefallen, denen die aktuelle Pixel Watch doch zu klein ist.

Erwartet wird die Pixel Watch 2 im Herbst zusammen mit den neuen Pixel-8-Smartphones. Spätestens dann wird sich zeigen, was Google für Neuerungen integriert hat.