Die Filmbiografie „Tina: What's Love Got to Do with It“ zeigt die Lebensgeschichte von Tina Turner. Bevorzugt ihr eher Dokumentationen, dann solltet ihr auf „Tina“ zurückgreifen. Wir zeigen euch, wo ihr Tina Turners Film und Doku streamen könnt.

„Tina: What's Love Got to Do with It“ streamen

Aktuell könnt ihr „Tina: What's Love Got to Do with It“ bei Disney+ in der Flatrate streamen (hier gelangt ihr zur Abo-Übersicht). Der Film basiert auf der Autobiographie von Tina Turner „I, Tina: My Life Story“ (bei Amazon ansehen). Er zeigt Tina als Kind und beleuchtet später ihre Karriere und ihr Privatleben.

Schon als Kind war Tina ein freches und mutiges Mädchen, das nichts anderes als Singen im Kopf hatte. Nach dem Tod ihrer Großmutter zog Anna Mae Bullock (bürgerlicher Name von Tina Turner) nach St. Louis und begegnete dort Ike Turner – ihre Karriere begann. Der folgende Trailer zu „Tina: What's Love Got to Do with It“ verschafft euch einen guten Überblick:

„Tina“ – die Dokumentation streamen

Die Dokumentation „Tina“ wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. Darin erzählt Tina Turner selbst von ihrem Leben. Wie es in Nutbush, Tennessee begann, bis hin zu ihrer Scheidung von Ike Turner. Alles, was ihr nach dieser Scheidung blieb, war ihr Name. Und mehr brauchte sie nicht.

Ihren Traum, mit ihren Konzerten ganze Stadien zu füllen, hat sie erreicht. Wie viel Einsatz, Training und Proben es sie gekostet hat, zeigt die Doku sehr anschaulich. Wollt ihr die Dokumentation über diese starke und großartige Frau in der Flatrate streamen, benötigt ihr den Zugang zu Wow (hier gelangt ihr zur Abo-Übersicht) oder zu Sky Go (hier gelangt ihr zu der Abo-Übersicht). Schaut euch zuvor den folgenden Trailer an und überzeugt euch selbst:

Beide Filme über Tina Turner könnt ihr auch bei anderen Streaming-Diensten kaufen oder leihen. Die Dokumentation „Tina“ findet ihr aktuell gar nicht bei Netflix oder Disney Plus. Den Film „Tina: What's Love Got to Do with It“ könnt ihr bei Prime Video, Apple TV und Google Play ausleihen oder kaufen.