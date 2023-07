Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones und iPads haben Grund zur Freude, denn jetzt gibt es auch hierzulande eine eigene App für den kostenfreien Streaming-Dienst „Freevee“ von Amazon. Um einen kleinen Haken kommen aber auch App-Nutzer nicht herum.

Amazon Facts

Amazon Freevee gibt es in Deutschland bereits seit August 2022, doch die App für iPhone, iPad und Apple TV gab es in Deutschland leider noch nicht. Nun hat sich dies geändert.

Neue Amazon-App für kostenloses Streaming: Amazon Freevee für iPhone, iPad und Apple TV

Die App steht ab sofort kostenlos im App Store zur Verfügung und wurde entsprechend lokalisiert. Alles, was es braucht, ist ein iPhone mit mindestens iOS 14 oder neuer beziehungsweise eine iPad mit iPadOS 14 oder neuer.

Auch wer die Set-Top-Box „Apple TV“ besitzt, bekommt für den kostenlosen Streaming-Dienst von Amazon Freevee ab sofort eine eigene Anwendung.

Amazon Freevee AMZN Mobile LLC

Bisher mussten Anwender einen Umweg über den Webauftritt von Amazon Freevee gehen oder die Inhalte über die App von Amazon Prime Video aufrufen. Dies ist nun nicht mehr zwingend erforderlich.

Jetzt gibt es die iPhone-App für Amazon Freevee endlich auch in Deutschland. (Bildquelle: Apple App Store)

Einen kleinen Nachteil müssen Nutzerinnen und Nutzer der neuen App aber akzeptieren: Amazon Freevee ist zwar nach wie vor kostenlos, allerdings auch in der App werbefinanziert. Mit kurzen Werbeunterbrechungen muss also gerechnet werden. Die fallen der Erfahrung nach aber meist kürzer als im Privat-TV aus. Entsprechend wenig nerven sie und Amazon Freevee ist tatsächlich eine sinnvolle und eben kostenlose Alternative zu den Bezahldiensten von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co.

Wichtig zu wissen: Wer Amazon Freevee verwenden möchte, muss zwar keinen Cent bezahlen, benötigt aber dennoch einen Amazon-Account. Ohne Anmeldung läuft nämlich nichts (Freevee bei Amazon ansehen).

Was ist Amazon Freevee? Antwort im Video:

freevee Amazon Prime Video Trailer (deutsch)

Reichhaltiges Film- und Serienangebot

Amazon Freevee bietet zahlreiche Filme und Serien. Zuletzt beispielsweise gesellten sich herausragende Science-Fiction-Filme wie „Moon“ oder auch „I am Mother“ hinzu. Auch ganze Serien mit sämtlichen Staffeln sind keine Seltenheit, zuletzt zum Beispiel die Sitcom „Mike & Molly“.

Doch auch exklusive und eigens für Freevee produzierte Inhalte sind verfügbar, sogenannte „Freevee Originals“. Beispielhaft genannt seien die Serien „Bosch: Legacy“ oder „Primo“.

Amazon Freevee ist also nicht nur bloße „Resteverwertung“, sondern soll sich gleichberechtigt neben Amazon Prime Video am Markt etablieren. Mit den eigenen Apps für iPhone, iPad und Apple TV kommt nun ein weiteres Puzzlestück zu diesem Gesamtbild hinzu.