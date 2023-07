Mit der Animationsserie Invincible hat Amazon 2021 einen echten Hit gelandet. Um auf den diesjährigen Release der zweiten Staffel vorzubereiten, ist nun eine Special-Episode auf Amazon Prime erschienen. Wir fassen euch alle News rund um Invincible zusammen.

Invincible: Erster Trailer zur 2. Staffel begeistert Fans

Amazon Prime hat sich mit The Boys und Invincible zu einer Hochburg für harten Superhelden-Content entwickelt. Beide Serien sind äußerst brutal und extrem beliebt. Die erste Staffel von Invincible bringt es auf Rotten Tomatoes zum Beispiel auf einen beachtlichen User-Score von 92 Prozent. Und am 3. November 2023 startet dann auch endlich die zweite Season auf dem Streaming-Anbieter.

Den ersten offiziellen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Invincible - Season 2 Teaser Trailer | Prime Video

Damit aber noch nicht genug! Denn auf Amazon Prime könnt ihr euch ab sofort eine neue Special-Episode über Atom Eve ansehen. In der rund einstündigen Bonus-Folge wird die Hintergrundgeschichte von Samantha Wilkins behandelt.

Fans erfahren mehr über ihre Fähigkeiten und erleben darüber hinaus einen der besten Kämpfe der Serie:

Invincible erhält erstes Videospiel und mehr

Und auch Gamer können sich freuen, denn in Zusammenarbeit mit Ubisoft entsteht derzeit das erste Videospiel zur Marke bei Entwickler Skybound. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses Mobile Game für Android und iOS.

Wann genau Invincible: Guarding the Globe erscheint, steht noch nicht fest. Eine Veröffentlichung im Rahmen der zweiten Staffel würde allerdings Sinn ergeben.

Das ist übrigens nicht der einzige Videospiel-Auftritt der Marke in diesem Jahr. So wird Superheld Omni-Man als Gastcharakter in Mortal Komabt 1 spielbar sein. Daraus ergibt sich auch direkt ein Crossover mit The Boys, denn auch Homelander wird im neuesten Ableger einen Gastauftritt haben. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Supermänner wird mit Sicherheit legendär:

