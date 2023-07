Wer für Netflix zahlt, muss sich mal wieder beeilen, denn schon in wenigen Tagen verliert der Streaming-Anbieter eine sehenswerte Krimi-Serie in Spielfilmlänge. Mit dabei ein echter Superstar.

Netflix Facts

Krimi-Freunden ist „Kurt Wallander“ sicherlich ein Begriff. Der Kommissar ermittelt bekanntlich in der südschwedischen Kleinstadt Ystad. Zunächst nur eine Romanserie des Schriftstellers Henning Mankel, später folgte die Verfilmung in neun Teilen durch das schwedische Fernsehen.

Netflix muss „Kommissar Wallander“ abgeben

International erfolgreich und weltbekannt wurde Kommissar Wallander später noch mit der gleichnamigen Film-Serie der BBC. In der übernimmt Superstar Kenneth Branagh (aktuell in „Oppenheimer“ von Christopher Nolan im Kino zu sehen) die Rolle des Kurt Wallander.

Zwischen 2008 und 2015 wurden so 12 Episoden in Spielfilmlänge (89 Minuten) über 4 Staffeln hinweg veröffentlicht. Gefilmt wurde teilweise an Originalschauplätzen in Ystad (Schweden). Recht außergewöhnlich für eine britische Serie, die so der originalen Vorlage aber großen Respekt zollt.

„Kommissar Wallander“ gibt es derzeit auch noch auf Netflix zu sehen. Allerdings nicht mehr lange, denn nur noch bis zum 31. Juli steht die Serie für Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung (bei Netflix ansehen).

Kenneth Branagh ist Kommissar Wallander:

Kommissar Wallander (Kenneth Branagh) – Trailer

Aktuell noch bei Amazon Prime Video zu sehen

Danach läuft die aktuelle Lizenz für Netflix ab und alle 12 Episoden verschwinden aus dem Streaming-Portfolio. Wer allerdings Prime-Kunde bei Amazon ist, kann alternativ „Kommissar Wallander“ dort auch noch innerhalb der Flatrate von Amazon Prime Video ansehen. Dies voraussichtlich noch eine Weile nach dem 31. Juli (bei Amazon Prime Video ansehen).

Wer „Kommissar Wallander“ noch nicht kennt, sollte unbedingt mal reinschauen. Die Kritik fiel nämlich äußerst positiv aus. Eine solide IMDb-Bewertung von 7,8 verspricht spannende Unterhaltung. Noch positiver das Bild bei Rotten Tomatoes. Sowohl Profi-Kritiker als auch Zuschauer vergeben im Voting beeindruckende 88 Prozent.

Zudem wurde die Serie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit sechs British Academy Television Awards – besser bekannt als der „britische Emmy“.