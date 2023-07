Netflix ist eine echte Content-Maschine, stellt aber auch regelmäßig zahlreiche Projekte wieder ein. Davon betroffen ist jetzt der geplante He-Man-Film Masters of the Universe. Wir fassen euch die gesamte Situation zusammen und verraten, warum die neue Realverfilmung dennoch erscheinen könnte.

Netflix Facts

Netflix erteilt He-Man-Film eine Absage

Netflix veröffentlicht Woche für Woche neue Inhalte. Darunter befinden sich vor allem Serien, aber auch immer wieder millionenschwere Blockbuster wie Red Notice oder The Grey Man. Beide Filme haben jeweils 200 Millionen US-Dollar gekostet.

Ob sich das am Ende für den Streaming-Anbieter rentiert, weiß nur Netflix selbst. Im Fall der geplanten He-Man-Verfilmung Masters of the Universe hat der Streaming-Gigant aber nun überraschend die Reißleine gezogen. Der Film wird also nicht mehr auf der Plattform erscheinen. Und das obwohl Netflix bereits 30 Millionen US-Dollar in die Vorproduktion und Planung investiert hat.

Könnte der Film doch noch erscheinen?

Warum sich Netflix dazu entschieden hat, das kostspielige Projekt vorab zu begraben, ist nicht bekannt. Dennoch können Fans weiterhin hoffen, denn Lizenzinhaber und Spielzeughersteller Mattel will laut einem Bericht von Variety einen neuen Käufer für den Film finden.

Es könnte also durchaus sein, dass Masters of the Universe doch noch gedreht und veröffentlicht wird, dann vielleicht bei Amazon, Paramount oder Disney. Die Möglichkeit ist jedenfalls nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen.

Der Bruch zwischen Netflix und Mattel ist insofern bedauerlich, da sich der Streaming-Anbieter in den letzten Jahren zu einer kleinen Hochburg für He‑Man-Produktionen entwickelt hat. So erschien 2021 zum Beispiel die Serie Masters of the Universe: Revelation, die sich als Fortsetzung zur Original-Serie aus den 80er-Jahren versteht.

Masters of the Universe: Revelation - Trailer 1 Deutsch

Auf Twitter und anderen sozialen Plattformen wird die Nachricht mit viel Bestürzung von den Fans aufgenommen. Viele User hatten sich auf das große Film-Comeback gefreut. Besonders, da die erste Verfilmung von Masters of the Universe aus dem Jahr 1987 eher unbeliebt bei den Fans der Vorlage ist.