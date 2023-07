Der Teaser zum Live-Action-Remake von „Avatar – Der Herr der Elemente“ auf Netflix macht Lust auf mehr. Wir zeigen euch, wie der Cast der Realverfilmung aussehen wird.

Realverfilmungen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. So arbeitet sich zum Beispiel Disney stetig an den eigenen Animationsfilmen ab und lässt sie in der realen Welt spielen, wie zum Beispiel „Arielle“ oder auch „Die Schöne und das Biest“. Auch bei der Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“ wurde den Fans des Klassikers eine Realverfilmung versprochen und Netflix liefert. Jetzt gibt es die ersten Bilder und einen ersten Teaser.

So sehen die Helden in „Avatar – Der Herr der Elemente“ aus

Kürzlich gab Netflix via Twitter den Look der vier Hauptrollen Aang, Katara, Sokka und Zuko bekannt. Gordon Cormier spielt Aang, Kiawentiio spielt Katara, Ian Ousley ist Sokka und Dallas Liu spielt Zuko. Hauptdarsteller Gordon Cormier hatte bis jetzt noch keine großen filmischen Erfolge zu feiern. Das dürfte sich aber mit dem Start der Serie ändern. Schauspielerin Kiawentiio spielte in „Anne with an E“. Ian Ousley dürfte vielen schon durch die Serien „Tote Mädchen lügen nicht“ und „Young Sheldon“ ein Begriff sein. Auch Dallas Liu hat schon einiges an Erfahrungen in Filmen und Serien gesammelt. Zuletzt in dem Marvel-Kracher „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“.

„Avatar – Der Herr der Elemente“: Netflix veröffentlicht ersten Teaser

Zugegeben, in dem rund 53-sekündigem Teaser gibt es noch nicht so viel zu sehen. Trotzdem macht er Lust auf mehr. Zu sehen sind die vier Elemente in Form der Wappen der Nationen, ähnlich wie in dem Intro der Animationsserie. Die Planung der Realverfilmung ist schon seit 2018 bei Netflix in der Mache. Höchste Zeit also, dass die Serie auf die Bildschirme zuhause kommt. Gleichzeitig gibt Netflix mit dem Teaser auch den Start der Serie bekannt. Dieser ist allerdings sehr vage: es steht lediglich eine „2024“ da. Ein genaueres Datum dürfte Netflix aber noch zeitnah liefern. Ihr wollt auf einen Nostalgie-Trip gehen und die originale Serie nochmal anschauen? Wir zeigen euch „Avatar – Der Herr der Elemente“ in der richtigen Reihenfolge.

Hier könnt ihr euch den Teaser in voller Länger auf YouTube anschauen:

