Netflix-Kunden wurden per E-Mail über das Feature der Profiltransfers unterrichtet und wunden sich teilweise darüber, worum es eigentlich geht. Vermutlich steht es mit der Netflix-Kampagne gegen das Passwort-Teilen in Verbindung. Wir sagen euch, was ein Netflix-Profiltransfer ist und wie ihr ihn durchführt.

Netflix will, dass niemand mehr seinen Zugang mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilt, weil dem Unternehmen dadurch weltweit riesige Summen an Mitgliedsbeiträgen entgehen. Aus diesem Grund will Netflix das Konto-Sharing kostenpflichtig machen. Gleichzeitig wurde ein günstiges Netflix-Abo mit Werbung eingeführt. Um umsteigewilligen „Huckepack-Sehern“ den Wechsel ins eigene Konto zu erleichtern, gibt es jetzt die Möglichkeit eines Netflix-Profiltransfers.

Was ist ein Netflix-Profiltransfer?

Bei der Übertragung eines Netflix-Profils geht es darum, alle Einstellungen im Zusammenhang mit einem einzelnen Profil in ein völlig neues Konto umzuziehen. Dabei werden eure Watchlist, die Empfehlungen aufgrund eures Sehverhaltens, der Titelverlauf oder gespeicherte Spiele problemlos 1:1 in das neue Konto übertragen.

Eine Ausnahme sind Kinderprofile und PIN-geschützte Profile. Sollen die wirklich transferiert werden, müsst ihr sie im ursprünglichen Konto ändern beziehungsweise öffnen.

Der Transfer erfolgt in ein neues Netflix-Konto, das ihr während des Profiltransfers anlegt. Sobald der Umzug durchgeführt wurde, findet ihr in eurem neuen Konto alles so vor, wie ihr es im ursprünglichen Konto verlassen habt. Ein Transfer in ein anderes, bereits bestehendes Konto ist mit dieser Funktion nicht vorgesehen.

Netflix-Profil in ein neues Konto übertragen – so geht’s

Bildquelle: GIGA

Meldet euch mit euren Zugangsdaten in einem Browser bei netflix.com an. Klickt oder tippt oben auf euer Profilbild und anschließend auf „Konto“. Im Kontoabschnitt „Profile und Kindersicherung“ öffnet euer Profil. Wählt nun unten im Bereich „Profiltransfer durchführen“ die Option „Transfer durchführen“. Jetzt müsst ihr die E-Mail-Adresse und das Passwort eures neuen Netflix-Kontos angeben oder in diesem Transfer-Verlauf eins anlegen. Nachdem ihr alle weiteren Schritte durchgeführt habt, steht euch euer gewohntes Profil im neuen Konto zur Verfügung.

Wenn ihr das tut, bleibt eine Kopie eures alten Profils im ursprünglichen Netflix-Konto erhalten. So einen Profiltransfer kann jeder durchführen, der Zugriff auf ein Netflix-Konto hat. Dieser Personenkreis kann den Profiltransfer in den Netflix-Einstellungen auch deaktivieren oder gegebenenfalls wieder aktivieren.

Quiz: Welcher Streaming-Anbieter passt zu dir?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.