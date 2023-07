Am 20. Juli feiert der neue „Barbie“-Film seinen Kinostart in Deutschland. Bei aktuellen Filmen stellt man sich immer wieder die Frage, ob es eine „Post Credit“-Szene gibt, bei der nach dem Abspann noch etwas gezeigt wird. Lohnt es sich, bei Barbie sitzen zu bleiben?

Viele Kinogänger verlassen den Saal bereits, wenn die Handlung beendet ist und die ersten Namen der Schauspieler und Mitwirkenden über die Kinoleinwand laufen. Dabei gibt es oft nach dem Film noch einiges zu entdecken, zum Beispiel Ausschnitte aus schief gelaufenen Aufnahmen, kleine Easter-Eggs oder Spoiler, die auf eine Fortsetzung hindeuten könnten. Wie sieht es beim neuen Barbie-Film im Abspann aus? Will man sich die Freude und Spannung am Kinobesuch nicht verderben, sollte man nicht weiterlesen. Steht man aber vor der Frage, ob es sich lohnt, die paar Minuten im Kinosessel sitzen zu bleiben oder nicht, der findet nachfolgend die Antwort.

„Barbie“: Gibt es im Abspann etwas zu sehen?

Die Macher des Barbie-Films folgen nicht dem aktuellen Trend. Es gibt keine Post-Credit-Szene beim Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Sobald also die ersten Namen über den Bildschirm gerollt werden, könnt ihr den letzten Schluck Cola nehmen, eure leergegessene Popcorn-Tüte aufheben und die Tasche allmählich zusammenpacken. Es gibt nichts, was ihr verpasst, außer den Namen der zahlreichen Leute, die an der Produktion des Barbie-Films mitgewirkt haben.

Barbie - Teaser #2 Deutsch

„Barbie“: Post-Credit-Szene – kommt was nach dem Ende?

Nicht nur, um die Namen zu lesen, lohnt es sich, beim Abspann noch etwas sitzen zu bleiben. Ihr könnt so auch noch der einen oder anderen Perle aus dem Barbie-Soundtrack lauschen. Zudem gibt es immerhin einige der Barbie-Original-Puppen zu sehen, die Greta Gerwig zum Film inspiriert haben und seit Jahrzehnten Jung und Alt über Generationen hinweg begeistern.

Weitere Einblicke ins Barbieland oder gar einen kleinen Lichtblick, der auf einen zweiten Barbie-Film hindeuten könnte, gibt es hingegen nicht. Anders sah es zum Beispiel vor kurzem beim Super-Mario-Film aus.

