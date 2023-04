Der „Super Mario Bros.“-Film ist inzwischen angelaufen und hat bereits Tausende von Gaming- und Film-Fans in die Kinosäle gelockt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, stellt sich möglicherweise die Frage, ob es eine Post-Credit-Szene nach dem Filmende gibt.

Lohnt es sich nach dem Film sitzenzubleiben oder kann man direkt zu Beginn des Abspanns aus dem Kino stürmen, ohne etwas zu verpassen?

Super Mario Film: Gibt es im Abspann etwas zu sehen?

Der Abspann eines Films besteht in der Regel aus einer ellenlangen Liste von Namen aller an der Produktion beteiligten Personen. Filmemacher nutzen das Ende aber gerne dafür, um noch die eine oder andere Überraschung oder ein Easter-Egg zu verstecken. Vor allem von den Marvel-Filmen kennt man das, aber auch beim „Super Mario Bros.“-Film ist das der Fall. Ihr solltet also auf jeden Fall noch sitzenbleiben, wenn die Story bereits vorbei ist und die ersten Namen auf der Leinwand zu sehen sind. Es gibt sowohl mitten im Abspann als auch ganz am Ende etwas zu sehen. Wer sich nicht spoilern lassen will, hört hier besser auf zu lesen und schaut sich zum Beispiel das hier an:

Super Mario Film: Post-Credit-Scene – das kommt am Ende

Wer bereits im Kino war und keine Geduld hatte, bis zur „Post Credit“-Szene zu warten oder keine Zeit haben wird, den Abspann beim geplanten Kinobesuch anzusehen, erfährt nach dem Video, was es zu sehen gibt:

Der „Super Mario Bros.“-Film zeigt zahlreiche Charaktere, die man aus den vergangenen Videospieljahrzehnten kennt. Neben dem Protagonisten Super Mario und seinem Bruder Luigi gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Prinzessin Peach, Toad und dem Bösewicht Bowser. In der Mitte gibt es einen kleinen Gag. Dann spielt Mini-Bowser ein weiteres Liebeslied am Piano für Prinzessin Peach.

Einige beliebte Figuren aus dem Mario-Universum tauchen in der Handlung aber nicht auf: Neben Wario und Waluigi ist das vor allem: Yoshi. Zumindest einige seiner bunten Geschwister kann man zwar in einer Szene des Filmes kurz sehen, aber der „echte“ Yoshi als Marios Kompagnon und Sympathieträger fehlt. Er wartet erst in den letzten Sekunden des Films auf die Zuschauer, die Filmemacher haben wortwörtlich ein „Easter Egg“ am Schluss versteckt. Im Finale ist bereits das weiße Yoshi-Ei mit Punkten zu sehen. Während der Handlung spielt es aber keine Rolle. Beim Abspann wird das Ei jedoch noch einmal gezeigt. Man hört es knacken und den üblichen „Yoshi“-Sound, der auch ein wenig wie ein „Yippie“ klingt. Die Szene erinnert dabei an das Ende von Roland Emmerichs „Godzilla“ von 1998.

Auch wenn der Super-Dinosaurier im aktuellen Super-Mario-Bros.-Film also keine Rolle spielt, sollten Fans des grünen Wesens nicht enttäuscht sein. Das Ende deutet schließlich stark auf eine Fortsetzung hin, bei der Yoshi eine Hauptrolle übernehmen wird. Und auch der Erfolg an den Kinokassen dürfte für einen Nachfolger bürgen.

