Nintendo schäumt vor Wut: 11 Rennspiele, die dreist Mario Kart kopieren

Plattformen: PS4, Xbox One und Switch

In Nickelodeon Kart Racers treten legendäre Zeichentrickfiguren gegeneinander an, darunter Spongebob, die Rugrats oder die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Mit ganzen 24 Strecken und acht Arenen ist das Spiel aus dem Jahr 2018 zudem recht umfangreich ausgestattet.

Ähnlich wie bei Mario Kart können die Karts der einzelnen Figuren darüber hinaus optisch an die eigenen Vorlieben angepasst werden.

Aber trotz der ganzen Star-Power kam das Spiel bei den Kritikern nicht besonders gut an. So erreicht der Fun Racer gerade mal 49 Prozent auf der Xbox One. Was laut Metacritic die beste Version des Spiels ist.

Dem Erfolg hat das aber trotzdem nicht geschadet und so erschien 2020 ein Nachfolger.