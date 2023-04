Am diesjährigen Ostern bieten wir euch drei hochwertige Programme des Herstellers Ashampoo kostenlos zum Download an: WinOptimizer 19, Backup 2023 sowie Burning Studio 2023. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zugehörigen Download-Links findet ihr in unserem Artikel.

Software-Aktion zu Ostern: 3 Vollversionen kostenlos zum Download

Über die Ostertage bekommt ihr bei GIGA ein ganzes Paket erstklassiger Software des Herstellers Ashampoo aus den Bereichen Systemoptimierung, Backup und Multimedia kostenlos zum Download. Bedenkt aber, dass die Möglichkeit des kostenlosen Herunterladens nur bis zum 10.04. besteht. Im Einzelnen handelt es sich bei den kostenfrei verfügbaren Downloads um die folgenden Programme:

Ashampoo WinOptimizer 19

Mit Ashampoo WinOptimizer 19 könnt ihr euer Windows auf unkomplizierte Weise schneller, schlanker und sicherer machen. Dabei stellt euch das Programm unterschiedliche Optimierungs-Tools für die Verbesserung der Privatsphäre, die Behebung von Systemproblemen und für die Entfernung überflüssiger Dateien zur Verfügung, die sich im Laufe der Zeit auf eurer Festplatte ansammeln.

Ashampoo Backup 2023

Mit Ashampoo Backup 2023 erstellt ihr Sicherungen eurer wichtigen Daten, um Datenverlust beispielsweise durch Ransomware, Betriebssystem- oder Festplatten-Problemen vorzubeugen. Das Programm ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen ganzer Partitionen sowie automatische Sicherungen und Wiederherstellungen über das integrierte Notfall-System. .

Ashampoo Burning Studio 2023

Mit Ashampoo Burning Studio 2023 brennt ihr schnell und sicher Videos und Musik auf CD, DVD oder Blu-ray-Disc. Weiterhin kann das Programm auch Dateien auf genannten optischen Datenträgern sichern und so als Backup-Programm fungieren. Darüber hinaus ermöglicht euch die Software das Rippen von Musik-CDs sowie das Erstellen von Covern.

