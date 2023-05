Im Sommer 2023 kommt der Barbie-Film ins Kino. Wer sich auf den Release einstimmen und Teil des „Barbie Lands“ werden will, kann den offiziellen Selfie-Generator für Fotos im Barbie- (oder Ken-)-Stil nutzen.

Der Barbie-Selfie-Generator packt euer Profilbild in das Film-Logo. So könnt ihr euer eigenes Meme zum Filmstart kreieren. Dann habt ihr zum Beispiel für euer Profil bei Facebook, Instagram und Co. ein Foto, das dem Filmposter nachempfunden ist. Den Selfie-Generator könnt ihr hier kostenlos nutzen.

So funktioniert der Barbie Selfie Generator

Der Selfie-Generator lässt euch sowohl euer eigenes Barbie- als auch Ken-Meme erstellen. So funktioniert der Barbie-Selfie-Generator:

Öffnet den Web-Service im Browser auf eurem Smartphone oder PC. Drückt auf „Start“. Sucht ein Foto von euch heraus, das auf dem Barbie-Motiv abgebildet werden soll. Ihr müsst euch nicht um einen transparenten Hintergrund kümmern, der Online-Dienst schneidet euren Kopf auf dem Foto automatisch aus. Alternativ könnt ihr direkt ein neues Selfie schießen. Nach dem die „Selfie AI“ das Bild freigestellt hat, könnt ihr es noch ein wenig nachjustieren, damit es in das Barbie-Motiv passt. Ihr könnt noch eine Bildunterschrift auswählen. Dafür liefert der Selfie-Generator gleich einige Beispiele und Vorlagen, ihr könnt aber auch einen eigenen Text einfügen. Wählt eine Farbe für euer Bild aus. Entspricht das Ergebnis euren Erwartungen, könnt ihr es speichern und herunterladen. Nach dem Download lässt es sich bei verschiedenen sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram oder TikTok als Profilbild einstellen. So könnt ihr euren Fans und Freunden eure Vorfreude auf den Barbie-Film zeigen.

Barbie – der Film im Trailer

So könnte euer eigenes Barbie-Bild ungefähr aussehen:

Die Hauptdarstellerin im neuen Barbie-Film: Margot Robbie. (Bildquelle: IMAGO / Everett Collection)

Der Barbie-Film wird anders als frühere Produktionen kein reiner Film für jüngere Generationen sein. Stattdessen ist der Cast gespickt mit einigen Superstars aus Hollywood, darunter Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Dua Lipa und Michael Cera. Es handelt sich nicht um einen animierten Film, sondern um eine Live-Action-Produktion. Die ersten Trailer lassen auf ein kultiges Vergnügen schließen:

Barbie 2023 | Trailer deutsch

