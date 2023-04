In sozialen Medien wie Instagram oder Twitter stößt ihr möglicherweise auf den Ausdruck „Cheche“. Was bedeutet das?

Das Wort taucht in deutschsprachigen Beiträgen auf. Man liest es nicht nur in verschiedenen Posts, sondern kann es auch in Videos bei YouTube, TikTok & Co. hören.

Was ist ein „Cheche“?

„Cheche“ ist eine Beleidigung. Was genau damit gemeint ist, ist unklar. Allgemein wird jemand mit diesem Ausdruck abgewertet. Es kann so viel heißen wie „Loser“ oder „Opfer“.

Bei TikTok taucht der Begriff vor allem in Videos auf, die im Frankfurter Raum gedreht wurden. Ausgesprochen wird es mit einem „h„ wie in „Hotel“ gefolgt von einem „ä“.

Anders als viele Begriffe aus der Netzsprache hat „Cheche“ seinen Ursprung nicht aus dem Englischen. Stattdessen soll es erstmals in einem deutschsprachigen TikTok-Video im Dezember 2021 aufgetaucht sein. Damals wurde ein Interviewer von einer jungen Frau als „Cheche“ bezeichnet. („Du siehst und redest aus wie ein Cheche“). Der Angesprochene konnte sich nicht erklären, was damit gemeint wurde. Auch im Anschluss an den Clip gab es keine Auflösung oder Antwort auf die Frage, was „Cheche“ bedeutet. Im Video wurde der Interviewer noch als komisch und seine Hose als billig bezeichnet.

Cheche: Das steckt dahinter

Im Spanischen bedeutet „cheche“ „weinerlich“ oder „verhätschelt“. Im kubanischen Dialekt kann man damit auch einen Angeber bezeichnen.

Auch wenn die genaue Bedeutung von „Cheche“ unklar bleibt, kann das Wort immer dann eingesetzt werden, wenn man etwas schlecht reden will. Es kann also zum einen genutzt werden, um sich über Leute lustig zu machen und zum anderen, um darauf hinzuweisen, dass Situationen oder Handlungen doof sind. Ist etwas „cheche“, hat man also keine Lust darauf.

Einen Ausschnitt aus dem Video, in dem der Begriff das erste Mal vorkommt, seht ihr hier:

