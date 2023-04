Im Chat von einigen Streamern liest man immer wieder das Wort „Pepega“, welches ein bestimmtes Pepe-Emoji darstellen soll. Welche Bedeutung das Wort beziehungsweise Bildchen hat und woher das Pepega-Meme stammt, verraten wir euch hier.

Was bedeutet „Pepega“?

Pepega ist vorrangig ein Discord- und Twitch-Emote und eine Variation des bekannten Meme-Frosches „Pepe“. Die verzerrte Darstellung des Frosches mit aufgerissenen Augen, großer Stirn und nach vorne schnellendem Nacken soll ironisch eine dumme Situation unterstreichen. Mittlerweile findet man Pepega auch auf etwaigen Meme-Bildern und auf anderen sozialen Plattformen.

Falls ihr statt des Emotes nur das Wort „Pepega“ im Twitch-Chat lest, fehlt dem Streamer oder euch eine Emote-Erweiterung wie BetterTTV (BTTV) oder FrankerFaceZ (FFZ). Diese Erweiterungen sind auch nötig, um andere von der Community erstellte Emotes wie beispielsweise KEKW, OmegaLUL oder MonkaS darzustellen.

Wie verwendet man Pepega?

Das Pepega-Meme wird in der Regel als Reaktion auf eine ungeschickte Aussage, Aktion oder Reaktion verwendet.

Bei Gaming-Streams wird das Pepega-Meme ähnlich wie das Facepalm-Emote häufig als Reaktion auf schlechte Spielzüge, tollpatschiges Verhalten oder unerwartete Ereignisse im Spiel verwendet.

Bei Diskussionen wird es dagegen oft verwendet, wenn der Streamer oder auch ein anderer Chat-Teilnehmer ein unlogisches Argument nutzt, eine missverständliche Äußerung tätigt oder eine veraltete Meinung vertritt. In dem Fall soll das Meme die Verwirrung oder das Unverständnis darüber ausdrücken.

Woher stammt das Meme?

Pepega wurde 2018 vom User „Adew“ erstellt und zuerst in dem Discord-Kanal des Streamers Sebastian „Forsen“ Fors hinzugefügt. Dort erlangte es schnell große Beliebtheit unter den Followern und wurde im selben Jahr auch bei FrankerFaceZ hochgeladen.

Daraufhin verbreitete sich das Emote auf ganz Twitch und wird heute schließlich auch abseits davon auf anderen Plattformen und in verschiedenen Memes verwendet.

