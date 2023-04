Im Netz stößt ihr möglicherweise auf das Meme „9+10=21“. Was steckt dahinter und woher kommt die falsche Rechnung?

Meme Facts

Die Rechnung 9+10 mit dem falschen Ergebnis 21 stammt aus einem Video, das beim inzwischen geschlossenen Kurzvideoportal „Vine“ hochgeladen wurde.

Warum ist 9+10=21 so lustig?

Hier könnt ihr euch den Ursprung ansehen:

In dem Video wird ein Junge von einem Erwachsenen als dumm bezeichnet. Das Kind streitet das ab und bekommt die Rechenaufgabe „Was ist 9 plus 10?“ gestellt. Als Antwort kommt „21“, wodurch sich der aus dem „Off“ sprechende Erwachsene bestätigt fühlt. Er wiederholt daher die Aussage, dass das Kind „stupid“ sei. Der Text im Original:

„You stupid.“ (Du bist dumm)

„No, I‘m not.“ (Nein, bin ich nicht)

„What‘s nine plus ten?“ (Was ist 9 + 10?)

„Twenty one.“ („21“).

„You stupid.“ (Du bist dumm)

Das kurze Video wurde 2013 bei Vine erstmals hochgeladen. In den ersten Jahren wurde es über 30 Millionen Mal aufgerufen. Im Anschluss erschienen zahlreiche Remixe und Umwandlungen des Videos. Unter anderem wurden aus dem kurzen Text verschiedene Songs erstellt.

„21 Kid vermisst“

Die Spaß-News-Seite Huzler gab zudem an, dass der Junge aus dem Video verschwunden sei und man ihn lediglich mit dem Hinweis „21“ wiederfinden konnte (im Internet-Archiv ansehen). Verschiedene Seite nahmen die Parodie-News auf, sodass sich Leser tatsächlich auf die Suche nach dem Jungen gemacht haben. Obwohl das Meme inzwischen 10 Jahre alt ist, wird es auch aktuell immer wieder neu aufgegriffen. So erschien 2020 ein Video über das angebliche Verschwinden des „21 Kids“. Seit 2019 werden zudem wieder vermehrt Memes und Videos mit der „9+10“-Rechnung bei YouTube, Twitter, Instagram & Co. veröffentlicht.

Die Identität des echten „21 Kids“ bleibt jedoch auch heute noch unbekannt. Außer einem Video, indem bekanntgegeben wurde, dass er nicht vermisst werde, sind keine weiteren Auftritte bekannt.

What's 9+10=21 Funny Math 9 Plus 10 Kid Vine Meme Sweatshirt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2023 14:15 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.