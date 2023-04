Wer sich regelmäßig in Chats, Foren und anderen Stellen im Internet bewegt, wird immer wieder auf Abkürzungen treffen, die sich fest in der Netzsprache etabliert haben. Einige Abkürzungen sind so trivial, dass sich die Bedeutung von selbst erschließt, andere Kürzel werden nur selten benutzt. Eine dieser Abkürzungen ist „fml“. Falls ihr im Netz „fml“ lest und nicht wisst, was das bedeutet, helfen wir euch hier weiter.

Wie die meisten Abkürzungen, hat auch „fml“ seinen Ursprung aus dem Englischen. Der Begriff wird überwiegend in „Direct Messages“ oder Kommentarspalten genutzt.

Was bedeutet fml in der Jugendsprache?

Hinter „fml“ stecken die Wörter „fuck my life“. Auf Deutsch übersetzt versteht man darunter einen Ausdruck wie „Warum muss sowas immer mir passieren?“ oder härter: „Scheiß auf mein Leben.“

Die Abkürzung wird verwendet, um auszudrücken, dass man sich aktuell in einer miesen Situation befindet.

befindet. Der Begriff kann verwendet werden, um auf eine dramatische Lage hinzuweisen. Manchmal ist die Bedeutung aber auch nicht so hart.

Das Kürzel findet auch seinen Einsatz, wenn man kürzlich in ein Fettnäpfchen getreten ist oder dem Verfasser des Beitrags ein Missgeschick geschehen ist, das eher peinlich als schlimm ist.

Häufig wird „fml“ natürlich dramatisierend eingesetzt, um eine Situation übertrieben darzustellen. Oft ist es also eine ironisch gemeinte Form, um scherzhaft auf seine schlechte Lage hinzuweisen. Allgemein weist man mit „fml“ darauf hin, immer wieder Pech zu haben. So kann man die Abkürzung „fml“ zum Beispiel auf Deutsch verwenden:

FML: Bedeutung der Abkürzung im Netz

Im Netz findet sich unter der Bezeichnung ein Blog, auf welchem man seine eigenen Missgeschicke oder schlimmen Lebenslagen mit Internet-Nutzern teilen kann. Radiohörern dürfte der Ausdruck auch aus dem gleichnamigen Song von Kanye West und The Weeknd bekannt vorkommen.

Wir haben viele weitere Erläuterungen gängiger Jugend- und Chatbegriffe für euch gesammelt. So erfahrt ihr etwa bei uns, was AMK heißt, welche Bedeutung das Jugendwort des Jahres 2016, „fly sein“, trägt und wieso im Netz im Moment so oft „vong“ zu lesen ist.

