Durch soziale Netzwerken, Messenger und den Online-Multiplayer von Videospielen verbreiten sich immer mehr englische Abkürzungen und Begriffe im Internet. Die Herleitung ist für Nicht-Muttersprachler dabei leider nicht immer gleich ersichtlich. Was die Abkürzung „pls“ bedeuten soll, erklären wir euch hier auf GIGA.

„pls“ – Bedeutung des Begriffs

Wenn jemand unter eine Anfrage in sozialen Netzwerken oder im Chat die Abkürzung „pls“ benutzt, versucht diese Person in diesem Moment einfach nur höflich zu sein. Die Abkürzung „pls“ steht nämlich einfach für das englische Wort „please“, also auf Deutsch übersetzt: „bitte“.

Ähnlich wie die Abkürzung „thx“ solltet ihr aber auch „pls“ nur unter Freunden und Kollegen oder eben im Netz verwenden. Auch wenn es sich eigentlich um eine Höflichkeitsformel handelt, kann die abgekürzte Form doch schnell unhöflich wirken. So dürften sich nur die wenigsten Vorgesetzten über eine E-Mail mit dem Betreff „Gehaltserhöhung, pls!“ freuen.

Die Bedeutung weiterer typischer Begriffe und Abkürzungen wie tl;dr, Alman und Bratan erklären wir euch kurz und knapp in folgendem Video:



Beispiele für die Verwendung von „pls?“

Person A: „Kannst du meine Jacke mitbringen, wenn du später vorbeikommst? pls“

Person B: „Ja, kein Problem.“

Person A: „Nach dieser Nummer rede ich für den Rest meines Lebens kein Wort mehr mit dir!“

Person B: „Ey, kannst du mir nicht einfach verzeihen, pls? Mir ist das aus Versehen rausgerutscht.“

Höfliche Person in der Klassengruppe von WhatsApp: „Hat jemand die Lösung von Aufgabe 11 pls?!“

Unnötig höfliche Person im Chat eines Online-Spiels: „pls, medic/healer!“

Like-geile Person unter jedem ihrer Beiträge auf jeder Plattform: „pls like & subscribe, thx!“

Ob ihr mittlerweile Profis seid, was Chat-Abkürzungen und den typischen Netzjargon angeht, könnt ihr jetzt in folgendem Quiz überprüfen:

Werdet ihr zukünftig auch die Abkürzung „pls“ nutzen oder ist euch ein einfaches „bitte“ eigentlich schon kurz genug? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.