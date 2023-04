Wer sich viel im Internet und allgemein am Computer bewegt, wird regelmäßig auf Abkürzungen und Buchstabenkombinationen stoßen, die einem aus dem alltäglichen Leben nicht geläufig sind. Eine dieser Abkürzungen ist „ftw“.

Netzkultur Facts

„ftw“ wird oft im Chat sowie in sozialen Medien wie Twitter oder Instagram verwendet. Auch in Online-Spielen wird es gerne genutzt. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Kürzel „wtf“, das sich zwar aus den gleichen Buchstaben zusammensetzt, aber eine ganz andere Bedeutung hat.

ftw: Das bedeutet es

Eine exakte deutsche Übersetzung von „ftw“ ist nicht so einfach. Grundsätzlich ist es ein positiver Ausdruck, zum Beispiel für Freude oder ein Zeichen dafür, dass man jemandem Glück wünscht.

Wort für Wort übersetzt heißt „ftw“: „For The Win“.

Hierdurch wird die Zuneigung oder Sympathie zu einer Sache bekundet.

bekundet. „ftw“ kann zum Beispiel als Anfeuerungsruf in einem Online-Spiel genutzt werden.

Wenn ihr zu jemandem haltet, könnt ihr das auch nutzen. Ist in einer News zum Beispiel über ein Fußballspiel die Rede, könnt ihr so etwas schreiben wie „BVB ftw“. Damit drückt ihr aus, dass ihr zu Borussia Dortmund haltet.

„Bret Hart, ftw!“ – hiermit drückt der Kommentierer aus, dass Bret Hart vermutlich sein Lieblings-Wrestler ist.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Der Ursprung von „FTW“ ist unbekannt.

Einige Quellen besagen, dass „FTW“ erstmals in der US-TV-Show „Hollywood Squares“ verwendet wurde.

Hierbei handelt es sich um eine „Tic Tac Toe“-Variante mit Prominenten. Im letzten Zug, wenn der Kandidat seine drei Kreuze oder drei Kreise in eine Reihe gebracht hat, musste der Name des Prominenten, der ihm zum Sieg verholfen hat, genannt werden. Direkt danach folgte die Aussage „for the win“.

Es wird manchmal auch „for teh win“ geschrieben, um eine Nähe zur Leetspeak herzustellen.

Einige Beispiele für die Nutzung der Abkürzung in der deutschen Sprache:

ftw: Erklärung der Abkürzung

Häufig findet sich „ftw“ auch in einer alternativen Bedeutung im Netz wieder. So wird das Kürzel nicht dazu verwendet, um eine Sache positiv hervorzuheben, sondern mit „Fuck the World!“ oder „Fuck The What!“ übersetzt. Diese Abkürzung wurde bereits vor Zeiten des gesellschaftlich etablierten Internets von Anarchisten und Sozialkritikern verwendet, um den Unmut über das aktuelle System sowie die moderne Gesellschaft zu bekunden.

Lest zum Thema auch:

Quelle: readwrite.com

Wie gut kennst DU dich mit der Jugendsprache aus?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.