Wer durch die Weiten des Internets surft, wird früher oder später auf eine Vielzahl von Abkürzungen stoßen. Eine der gängigsten Online-Abkürzungen ist „ASAP“. Erfahrt hier, welche Bedeutung hinter dem Kürzel „ASAP“ steckt und wie man die Abkürzung übersetzen kann.

Das Kürzel wird oft in Chats verwendet. Auch im E-Mail-Kontakt und im beruflichen Umfeld taucht der Begriff immer wieder auf.

„ASAP“: Bedeutung und Erklärung

Im Gegensatz zu vielen anderen Abkürzungen wie „tldr“ oder „ftw“ hat das Kürzel „ASAP“ seinen Ursprung nicht in der Online-Welt. Viele Akronyme entstehen online, da PC-Nutzer häufig zu faul sind, bzw. zu wenig Zeit haben, um Ausdrücke vollständig auszuschreiben.

Wiederkehrende Begriffe werden demnach durch Abkürzungen ersetzt, die sich inzwischen in der Netzsprache etabliert haben.

Die Abkürzung „ASAP“ hat seinen Ursprung als Kommando beim US-Militär . Auch in der Luftfahrt findet sich „ASAP“ als Abkürzung.

Auch, wenn „ASAP" eine englische Bezeichnung ist, wird die Abkürzung in deutscher Netzsprache verwendet („Ich melde mich asap").

Wenn also zum Beispiel euer Chef „asap“ eine Auswertung benötigt, solltet ihr nicht lange zögern und sofort mit der Arbeit beginnen.

Im Video erklären wir die Bedeutung auch:

An anderer Stelle haben wir weitere Bedeutungen von gängigen Abkürzungen für euch zusammengefasst:

Einige Beispiele für die Verwendung von „asap“ bei Twitter:

Und wofür steht„ASAP“ bei dem Rapper?

In den vergangenen Jahren hat die Abkürzung in der Musikszene durch den Rapper „A$AP Rocky“ neuen Schwung erhalten. In den USA haben es die ersten beiden Alben 2013 und 2015 auf die Chartspitze geschafft. In Deutschland hatte ASAP Rocky mit „Testing“ seine beste Chart-Platzierung 2018 (Platz 22).

Die Bedeutung des Kürzels „A$AP“ im Namen des Rappers ist „ Always Strive and Prosper “.

“. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des „ASAP Mobs“, einer Ansammlung von Jugendlichen im New Yorker Viertel Harlem.

Bei Amazon könnt ihr in das Album von A$AP Rocky im MP3-Format reinhören.

Alternativ könnt ihr A$AP-Alben kostenlos mit Spotify hören.

Stoßt ihr auf eine weitere Abkürzung im Netz, deren Bedeutung ihr nicht kennt, postet es in die Kommentare. Wir zeigen euch auch die Bedeutung von „SVWZ“ auf Kontoauszügen, klären auf, wofür LOL steht und haben eine Liste mit gängigen Chat-Abkürzungen.

