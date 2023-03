Jeder hat es schon gelesen odfer gehört. Es wurden sogar schon zwei Filme gemacht, die LOL hießen. Aber was bedeutet LOL eigentlich und woher kommt es? Hier erfahrt Ihr mehr.

LOL ist natürlich eine Abkürzung und sie wird immer dann eingesetzt, wenn man eigentlich zu faul ist, die ganzen Wörter auszuschreiben. Ähnlich wie bei ROTFLSHMSFOAIDMT. Im Grunde handelt es sich um eine in Buchstaben gefasste Entsprechung der Smileys, die vermutlich jeder von uns täglich einsetzt.

Was bedeuten also LOL oder ROFL oder KISS?

Bei den meisten dieser Abkürzungen stehen die einzelnen Buchstaben für ein normales Wort. LOL steht in dem Fall für „Laughing out loud„, was mit „Ich lache laut“ übersetzt werden kann. Die Bedeutung ist aber eher: Ich finde das so lustig, dass ich laut lachen muss!

Was LOL bedeutet ist einfach, aber manche Abkürzungen sind elend lang

Auch ROFL geht in diese Richtung. Die Buchstaben stehen für „Rolling on (the) floor laughing„. Die Bedeutung entspricht in etwa: „Ich rolle mich vor lachen (lachend) auf dem Boden“. Beide Abkürzungen sind also eine Reaktion auf etwas, dass jemand im Chat, im Forum, in der Mail oder bei WhatsApp geschrieben hat. Wie ein Smiley… nur mit Buchstaben und etwas deutlicher.

Und was bedeutet nun KISS? Sicher nicht, was die meisten von Euch denken. Es geht weder um das Küssen, noch um eine Band. KISS steht für das sogenannte KISS-Prinzip und soll in den meisten Fällen „Keep it safe and simple“ bedeuten. Das KISS-Prinzip verlangt, dass für ein Problem immer die einfachste und idiotensicherste Lösung gewählt werden sollte. Übersetzt entspricht das also in etwa „Halte es sicher und (so) einfach (wie möglich)“.

Es gibt mehr solcher Abkürzungen, als sich ein einzelner Mensch merken kann. Sie ändern sich auch ständig und unterliegen Moden. Manchmal tauchen sie nur kurz auf und sind nicht mal wirklich zur ernsthaften Verwendung gedacht. So wie etwa ROTFLSHMSFOAIDMT. Das steht nämlich für „Rolling on the floor laughing so hard my sombrero falls off and I drop my taco“. Und da fragt Ihr Euch noch, was bedeutet LOL?

Woher kommen LOL und Co? Bedeutet es schon immer dasselbe?

Wenn man sich in einer gewissen Altersklasse befindet, dann geht man stillschweigend davon aus, dass Begriffe wie LOL oder ROFL aus dem Internet stammen. Man bezeichnet solche Wörter gerne als „Netzjargon„. Tatsächlich (jaja, liebe Kinder) gab es aber schon lange vor dem Internet elektronische Kommunikation und Netze, in denen Smileys und Abkürzungen wie LOL benutzt wurden. Allerdings musste damals niemand lange „Was bedeutet LOL?“ fragen. Es gab nur eine Handvoll solcher Begriffe und die kannte nach kurzer Zeit jeder.

Was bedeutet LOL müssen sich heute sogar Omas fragen, denn sie begegnen dem Begriff auch offline (Bildquelle: D.I. Franke, Wikipedia)

Interessant ist vielmehr, wie sehr manche Begriffe mit der Zeit ihre Bedeutung geändert haben. In den 80ern war beispielsweise ein privates Mailbox-Netz sehr verbreitet, bei dem Nachrichten und Antworten zu allen denkbaren Themen rund um die Welt gingen. Und da war ein TWIT ein Vollidiot. Im Englischen steht das nach wie vor für Schwachkopf oder Depp. Heute würde das reflexartig jeder mit Twitter verbinden und glauben, dass jemand das Wort tweet (eine Twitter-Meldung) verbogen hat. Das Internet ist allmächtig geworden und hat so sehr Einfluss auf uns genommen, dass manche Worte wie LOL sogar in Unterhaltungen nutzen… Twits halt.

