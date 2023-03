Der hochgestreckte Daumen 👍 gehört zu den gängigsten und verständlichsten Handgesten überhaupt. Bekommt man einen Daumen hoch entgegengestreckt, kann man davon ausgehen, eine gute Leistung vollbracht zu haben oder zumindest eine glückliche Person vor sich zu haben. Die gängige Geste „Daumen hoch“ kann über die Tastatur eingegeben werden und ist auch ein beliebtes Emoji.

Was steckt hinter diesem Zeichen? Wie kriegt man den Daumen hoch über die Tastatur auf den Bildschirm? Und ist die Bedeutung überall auf der Welt gleich?

👍Daumen hoch: Was bedeutet die Geste?

Wie erwähnt, in mitteleuropäischen Kreisen könnt ihr den ausgestreckten Daumen verwenden, um eure Begeisterung auszudrücken. Tramper verwenden dieses Symbol gerne, um auf ihren Mitreisewillen aufmerksam zu machen. In Brasilien ist der Daumen nach oben ein Zeichen für Dankbarkeit, in China bezeichnet er die Zahl 5.

Bewegt ihr euch jedoch in Russland oder dem Mittleren Osten, solltet ihr den Daumen lieber stecken lassen. In diesen Gebieten steht der empor gestreckte Daumen als das, was wir hierzulande unter dem ausgestreckten Mittelfinger verstehen. Eine ähnlich negative und vor allem beleidigende Bedeutung hat das Daumen-Hoch-Symbol in Australien und Nigeria. Auch in der Türkei sollte man den Daumen nicht in die Luft strecken, um „Bravo“ zu sagen . Hier könnte die Geste als Einladung für homosexuelle Praktiken verstanden werden, die in manchen Gegenden dort nicht gerne gesehen werden.

👍So findet ihr das Daumen Hoch-Zeichen auf der Tastatur

Hierzulande ist die Daumen-Hoch-Geste aber immer noch ein Mittel, um einen Ausdruck wie „Super!“, „Prima!“ oder „Okay“ mit der Hand auszudrücken. Insbesondere der Like-Button bei Facebook hat dem Daumen in den vergangenenen Jahrzehnten zu einem enormen Popularitätsschub verholfen. In Facebook-Chats könnt ihr den Daumen-Hoch mit der Tastaturkombination ( Y )einfügen. Wollt ihr den Daumen in anderen Dokumenten wie einen Word-Text einfügen, müsst ihr dies über einen kleinen Umweg tun. Am einfachsten geht das über die Emoji-Tastatur von Windows, die ihr mit der Windows-Taste und . öffnet.

Eine allgemeine Daumen-Hoch-Tastatur-Kombination gibt es nicht. Das Symbol ist jedoch in der Schriftart „Wingdings“ enthalten, die in der Regel auf jedem Windows-System vorinstalliert ist. Wählt die Schriftartaus und benutzt die Tastaturkombination Shift + C um den Daumen hoch zu erhalten oder Shift + D für den Daumen nach unten.

Wählt in der Schriftart Wingdings für Daumen hoch die Tastaturkombination Shift + C (Bildquelle: GIGA)

