Die Horror-Community freut sich auf ein kommendes Abenteuer, das die Unreal Engine 5 nutzt, um eine möglichst gruselige Grafik zu bieten. Der erste Trailer zu Stray Souls kann viele Fans jetzt schon überzeugen.

Mit Stray Souls können sich Horror-Fans noch dieses Jahr auf ein schauriges Abenteuer in großartiger Grafik freuen. Das Third-Person-Spiel setzt auf die Unreal Engine 5, um eine möglichst realistische Stimmung zu schaffen. In der Community findet der erste offizielle Trailer jetzt schon einmal großen Anklang.

Stray Souls: Neuer Horror-Hit kommt 2023

Stray Souls dreht sich um ein düsteres Familiengeheimnis – als der 18-jährige Daniel ein Haus erbt, ahnt er noch nicht, dass seine Großmutter überaus dunkle Beziehungen zu einem übernatürlichen Kult gepflegt hat und in dem Haus finstere Mächte auf ihn warten. Das Spiel, dessen Handlung auf den ersten Blick zumindest ein wenig an den Horror-Film-Hit Hereditary erinnert, verspricht jede Menge Schocks und eine gruselige Atmosphäre, wie der neue Trailer beweist.

Schaut euch hier den Trailer zu Stray Souls an:

Für das Spiel, das 2023 für die PS5, den PC und die Xbox-Konsolen erscheinen soll, greift der Entwickler Jukai Studio nicht nur auf die Unreal Engine 5 zurück, sondern nutzt auch die Technologie von Epics Metahuman-Technology, um die NPCs möglichst lebensecht zu gestalten. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel jetzt schon auf eure Wunschliste setzen.

Grafik-Knaller lässt Horror-Fans hoffen

Die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube zeigen, dass die Community große Hoffnungen in Stary Souls setzt. Einige erinnert er an Alan Wake, während andere eher einen Silent-Hill-Eindruck von dem Trailer davontragen – beides keine schlechten Vorbilder für das kommende Debüt-Horror-Spiel des polnischen Entwicklerstudios.

Videospiel-Horror kommt jetzt auch in Serienform gut an – die HBO-Verfilmung von The Last of Us wird in Zukunft allerdings von der Gaming-Vorlage abweichen:

