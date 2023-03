Mit The Last of Us hat HBO eine echte Hit-Serie produziert – kein Wunder, dass die großartige erste Staffel eine Fortsetzung bekommt. Die Macher verraten jetzt allerdings schon einmal, dass die zweite Staffel in einem Punkt stärker von der Vorlage abweichen wird.

The Last of Us Facts

Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us 2.

HBO hat mit der Verfilmung von The Last of Us voll ins Schwarze getroffen und mit der intensiven und hochwertig produzierten Serie die vermutlich bislang beste Adaption eines Videospiels abgeliefert. Nun, da alle Folgen der ersten Staffel verfügbar sind, wenden sich die Macher der Zukunft zu und verraten, dass sie bei der Adaption des zweiten Spiels einen neuen Weg gehen werden – die Ereignisse von The Last of Us 2 werden auf mehrere Staffeln verteilt.

The Last of Us: Serie wird zweites Spiel aufteilen

Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin haben in einem Interview bekannt gegeben, dass The Last of Us 2 nicht innerhalb der nächsten Staffel abgehandelt werden wird. Stattdessen wird HBO die Ereignisse auf mehrere Staffeln aufteilen. Wie viele Staffeln für das zweite Spiel geplant sind, verrieten die beiden allerdings nicht. (Quelle: GQ)

Schaut euch hier den Preview-Trailer zur finalen Folge der ersten Staffel von The Last of Us an:

The Last of Us - Folge 9 Preview - Englisch

The Last of Us 2: Spiel bietet sich für zwei Staffeln an

Angesichts der Struktur von The Last of Us 2 erscheint es nicht abwegig, die Ereignisse in zwei Staffeln zu unterteilen – eine Staffel könnte dabei Ellies Reise in den Vordergrund rücken, während sich die andere eher auf Abby konzentriert. In diesem Rahmen wirkt es ebenfalls wahrscheinlich, dass Nebencharaktere und kleinere Handlungsstränge mehr Aufmerksamkeit bekommen und ausgebaut werden. Bereits in der ersten Staffel hatte The Last of Us damit großen Erfolg, beispielsweise bei Folge 3, die sich fast ausschließlich um die Beziehung der Charaktere Bill und Frank gedreht hat.

Auf die nächste Staffel von The Last of Us müsst ihr nun allerdings leider eine ganze Weile lang warten – vor Ende 2024 ist wohl nicht mit einer Fortsetzung zu rechnen.

Wenn ihr in der Zwischenzeit Lust auf Horror habt, gibt es ein Franchise, das alle anderen überragt:

