Wer denkt, bei Disney+ gibt es nur Kinderspaß, Marvel-Filme und Star Wars, der irrt. Tatsächlich verstecken sich auch echte Perlen. Eine davon geht in diesem Sommer erneut in die Verlängerung und sichert sich jetzt einen Mega-Star, wie wir im ersten Teaser-Trailer bewundern können.

Die Menschen lieben spaßige Krimi-Rätsel, nicht umsonst konnte beispielsweise zuletzt auch Netflix mit „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ einen großen Hit landen. Nicht minder spannend geht es auch bei Disney+ zu. Dort läuft seit August 2021 „Only Murders in the Building“.

„Only Murders in the Building“ auf Disney+: Meryl Streep stößt jetzt hinzu

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sind in der US-amerikanischen Comedy-Krimi-Serie dem Versprechen in ihrem Apartment-Gebäude namens „The Arconia“ an der Upper West Side von New York City auf der Spur. Zwei Staffeln gab es bereits, voraussichtlich noch im August oder vielleicht schon Juli folgt die 3. Staffel des erfolgreichen Mordspaßes.

Der erste Teaser-Trailer verrät dabei jetzt schon mal die größte Überraschung, denn mit Meryl Streep schnappt sich Disney+ die wohl gefragteste und erfolgreichste Filmdarstellerin der Welt. Nur zur Erinnerung: Drei gewonnene Oscars und bis jetzt 21 Nominierungen sind einmalig und werden auch in Zukunft schwer zu schlagen sein.

Was für ein toller Gaststar uns doch in der 3. Staffel erwartet:

Only Murders In The Building – Teaser zu Staffel 3

Ein Fest für Kritiker und Zuschauer

Für uns steht fest: Mit diesem hochkarätigen Neuzugang kann die Krimi-Serie nur noch besser werden. Dabei ist „Only Murders in the Building“ schon jetzt extrem beliebt bei Kritikern und Publikum. Bei der IMDb findet sich eine hervorragende Bewertung von 8,1 von 10 maximalen Punkten. Noch eindrucksvoller das Stimmungsbild bei Rotten Tomatoes. Die Profis sind zu 99 Prozent überzeugt, die Zuschauer zu 92 Prozent.

Zusammengefasst in einem Satz, Zitat (übersetzt): „Only Murders in the Buildings alberne Annäherung an True-Crime-Besessene ist gleichzeitig urkomisch und aufschlussreich, was vor allem an dem äußerst charmanten Haupttrio liegt.“

Ergo: Wer die Serie noch nicht kennt, der sollte die Gelegenheit nutzen und die ersten beiden Staffeln mit insgesamt 20 Episoden noch bis zum Sommer 2023 anschauen. Frisch informiert lässt sich dann direkt die Ankunft von Meryl Streep feiern und der Spaß findet mit der 3. Staffel nahtlos seine Fortsetzung („Only Murders in the Building“ bei Disney+ ansehen).

