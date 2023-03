Im Juni vor zwei Jahren lief passend und thematisch nicht sonderlich weit weg von der Corona-Pandemie eine ganz besondere „Endzeit-Serie“ auf Netflix. Die wurde zu einem echten Überraschungshit. Der kleine „Sweet Tooth“ alias „Gus“ eroberte im Sturm die Herzen der Zuschauer, eine zweite Staffel war schnell sicher. Schon bald startet diese jetzt endlich beim beliebten Streaming-Anbieter.

Netflix Facts

In der Netflix-Serie „Sweet Tooth“ erleben wir die Welt nach einem weltweiten Virusausbruch, in der werden Babys mit Eigenschaften von Tieren geboren – Hybride genannt. Gus ist einer von ihnen, ein Hirsch-Mensch-Junge, der zunächst abgeschieden im Wald mit seinem Vater aufwächst. Als der stirbt, macht sich Gus auf, um seine Mutter zu finden und das große Abenteuer beginnt.

Staffel 2 von „Sweet Tooth“ kommt Ende April auf Netflix

Klingt außergewöhnlich? Ist es auch, denn die Serie traut sich an eine für die Endzeit ungewöhnliche Erzählweise heran. Man fiebert jede Minute mit und schließt „Gus“ einfach direkt ins Herz. Was „Ellie“ in „The Last of Us“ ist, ist der kleine Hirsch-Mensch-Hybride in „Sweet Tooth“.

Schon der Trailer zur ersten Staffel entführt euch in diese ganz besonders Welt:

Sweet Tooth - Trailer Deutsch

Nachdem „Sweet Tooth“ 2021 für 30 Tage in den Top 10 der meistgesehenen Serien des jeweiligen Tages auf Netflix in den USA war und über 60 Millionen Haushalte in den ersten vier Wochen mal reinschauten, war für Netflix die 2. Staffel sicher. Die wurde schon letztes Jahr abgedreht, doch wann kommt die Fortsetzung denn nun zu Netflix?

Lange müssen wir nicht mehr warten, denn wie Netflix jetzt verrät, wird es am Donnerstag, dem 27. April, endlich so weit sein – fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Staffel („Sweet Tooth“ bei Netflix ansehen).

Staffel 2 ist seit letztem Jahr im Kasten – Einblicke von den Dreharbeiten:

Sweet Tooth - Staffel 2 - Wrap-Teaser Englisch

Keine Frage: Absolut sehenswert

Die Kritiken zu „Sweet Tooth“ waren übrigens eindeutig positiv. Bei der IMDb reicht es für 7,8 von maximal 10 Punkten. Noch überzeugender das Bild der Profis von Rotten Tomatoes – 97 Prozent sind eine Ansage. Nicht viel schlechter die Einschätzung der Zuschauer mit 87 Prozent Zustimmung.

In der Zusammenfassung liest sich dies dann so (Zitat, übersetzt): „Gefühlvoll, hervorragend gespielt und unglaublich unterhaltsam, wird Sweet Tooth Fantasy-Fans jeden Alters begeistern.“

Die Fans und die, die es noch werden wollen, können jetzt dem 27. April entgegenfiebern. Dann wird das spannende Endzeit-Abenteuer endlich fortgesetzt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.