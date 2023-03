Viele Sci-Fi-Fans freuen sich bereits auf den Blockbuster Rebel Moon, der Ende 2023 auf Netflix erscheinen soll. Regisseur Zack Snyder verrät nun, dass das Weltraum-Epos zusätzlich als riesiges RPG adaptiert wird.

Am 22. Dezember 2023 soll der Sci-Fi-Film Rebel Moon auf Netflix landen und das Ende des Jahres mit einem opulenten Weltraum-Abenteuer einleiten. Die Erwartungen der Fans an das neueste Werk von Zack Snyder sind groß und der Regisseur hat jetzt in einem Podcast verraten, dass er ebenfalls an einem gigantischen Rollenspiel im Universum des Films arbeitet.

Rebel Moon: Netflix-Blockbuster wird zum RPG

Snyder hat die Pläne für das Rebel-Moon-RPG im Podcast The Nerd Queens besprochen. Jemand hätte ihm das kommende Rollenspiel gepitcht und weil er immer schon ein RPG entwickeln wollte, hätte er zugesagt. Das kommende Sci-Fi-Game sei riesig und würde ein vollständig ausgeschmücktes Universum darstellen.

Weitere Details wollte Snyder nicht preisgeben, zumal er sich gar nicht sicher war, ob er überhaupt über das Projekt reden durfte. Auch ob das Spiel parallel zum Release von Rebel Moon erscheinen würde, ist derzeit noch nicht klar, aber Snyder betonte, dass die Arbeit sehr zeitintensiv sei. (Quelle: YouTube)

Netflix: Kann Rebel Moon die Hoffnungen erfüllen?

Zack Snyder gehört derzeit zu den kontroversesten Filmemachern überhaupt – Fans feiern seine visuell-bombastischen Inszenierungen wie zum Beispiel den Snyder Cut von Justice League, der sich knapp über 4 Stunden zieht. Kritiker dagegen finden seine jüngeren Filme insbesondere im DCEU hoffnungslos überfrachtet, emotional holprig und handlungstechnisch unausgegoren.

Für Netflix ist Snyder aber dennoch ein wichtiger kreativer Kopf, denn seine Filme sorgen trotz fragwürdiger Qualität für hohe Einschaltquoten. Seine letzte Regiearbeit für den Anbieter, Army of the Dead, bestand im Wesentlichen aus riesigen Logiklöchern, unsympathischen Charakteren, fallengelassenen Handlungssträngen und jeder Menge Genre-Klischees, zählt aber trotzdem zu den größten Hits des Streaming-Services. Das gehypte Sci-Fi-Epos Rebel Moon wird diesen Trend höchstwahrscheinlich fortsetzen. (Quelle: WeGotThisCovered)

