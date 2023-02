„The Last of Us“ ist eines der ersten Serien-Highlights im Jahr 2023. Im TV ist die Serie nur mit einem Pay-TV-Abo zu sehen. Wie sieht es online aus? Gibt es „The Last of Us“ bei Netflix oder Amazon Prime?

In den USA wird die Games-Umsetzung von HBO ausgestrahlt. Hierzulande hat sich Sky die Rechte gesichert. Um also alle Folgen von „The Last of Us“ hierzulande anzuschauen, benötigt ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky oder bucht alternativ den Streaming-Dienst „WOW“.

„The Last of Us“ ohne WOW-Abo: Läuft es bei Netflix oder Amazon Prime?

Bei anderen Streaming-Anbietern gibt es die erste Staffel von „The Last of Us“ nicht. Die bisher ausgestrahlten Folgen sind also weder bei Netflix noch bei Disney+ verfügbar. Während frühere Serien wie „Game of Thrones“ direkt nach der TV-Ausstrahlung bei Sky auch im Einzelkauf bei „Amazon Video“ verfügbar waren, gibt es den aktuellen Serien-Hit auch bei dem Videodienst von Amazon noch nicht. Wenn ihr also alle Folgen von „The Last of Us“ sehen wollt, benötigt ihr das WOW-TV-Abo. Der Zugang kostet 7,99 Euro monatlich, falls ihr ihn für mindestens 6 Monate bucht. So lange binden müsst ihr euch dort nicht. Soll eine Kündigung ab dem ersten Monat möglich sein, bezahlt ihr jeweils 9,99 Euro.

Kommt „The Last of Us“ bei Netflix oder Amazon Prime?

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass „The Last of Us“ in absehbarer Zeit bei Streaming-Diensten abseits von WOW TV zu sehen sein wird. Wollt ihr WOW TV nicht buchen, könnt ihr die Folgen über einen umständlichen Weg mit einem VPN auch über den US-Dienst HBO Max sehen oder müsst euch gedulden. Dank eines Deals kann Sky HBO-Serien hierzulande zunächst exklusiv ausstrahlen.

Bei anderen Produktionen wie Chernobyl hat es rund drei Monate gedauert, bis es die einzelnen Folgen als Stream bei Amazon zu kaufen gab. Bis „House of the Dragon“ bei Amazon verfügbar war, musste man einen Monat nach dem Finale warten. Die letzte Folge für die erste Staffel von „The Last of Us“ ist für den 13. März angekündigt. Es könnte also noch einige Wochen oder Monate dauern, bis ihr die „The Last of Us“ ohne WOW oder Sky-Abo zu sehen bekommt.

