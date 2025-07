Sky Q Merkliste erstellen: So funktioniert es

Mit einem Update im Mai 2025 führte Sky für Sky-Q-Kunden die Merklistenfunktion ein. Was bringt das Feature und wie richtet man es ein?

Die Merkliste ist eine praktische Funktion bei Sky Q, mit der man Filme, Serien und Sendungen markieren kann, um sie später bequem wiederzufinden. Statt lange danach zu suchen, hat man ähnlich wie bei der Watchlist bei Amazon Prime seine Favoriten gesammelt an einem Ort. So funktioniert es:

Hinweis: Die Funktion wird seit Mai an Sky-Q-Kunden in Wellen ausgerollt. Findet ihr die Merkliste noch nicht, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Lasst den Sky-Q-Receiver am Strom, damit das notwendige Update heruntergeladen werden kann.