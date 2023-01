Die erste Episode von The Last of Us könnt ihr momentan kostenlos streamen. Dafür braucht ihr nicht einmal ein Sky-Abonnement.

The Last of Us Facts

The Last of Us: Hochgelobte Zombie-Serie auf Sky

Bis jetzt könnt ihr die HBO-Serie The Last of Us nur streamen, wenn ihr Sky abonniert habt. Die ersten Folgen der Serie wurden bis jetzt sehr gut bewertet (IMDB: 9,3/10) und erzählen die Geschichte von Joel und Ellie, die nach einer tödlichen Pandemie gemeinsam durch die postapokalyptischen USA streifen. Das Action-Horror-Drama basiert auf der immens erfolgreichen Videospielreihe, die denselben Namen trägt.

Während viele Deutsche mittlerweile Netflix und Amazon Prime abonniert haben, gehört Sky noch nicht für jeden zum Streaming-Repertoire. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, ein Abonnement abzuschließen, könnt ihr euch nicht nur auf The Last of Us freuen – auch Serien wie House of the Dragon und Euphoria sind im Sky-Abo enthalten.

Vielleicht lohnt sich ein Blick auf das Streaming-Angebot von Sky?

Erste Folge kostenlos auf YouTube sehen

Ihr müsst jedoch nicht Sky abonnieren, um die erste Folge von The Last of Us kostenlos sehen zu können. Tatsächlich hat der offizielle Kanal von Sky auf YouTube die Folge komplett online gestellt. Mit einem Klick könnt ihr sie anschauen, allerdings nur auf Englisch und wenn ihr euer VPN auf das Land Großbritannien einstellt.

Schaut die erste Folge von The Last of Us auf YouTube:

Welches VPN ihr dabei benutzt, ist erst einmal irrelevant. Allerdings sind kostenlose VPN-Programme generell weniger sicher als jene, die ihr gegen einen kleinen Beitrag kauft. Einer der beliebtesten VPN-Anbieter ist NordVPN – hier bekommt ihr nicht nur ein sicheres VPN, sondern seid auch vor Viren geschützt und seid nicht so viel Werbung ausgesetzt.

Die erste Folge von The Last of Us ist am 16. Januar 2023 in Deutschland erschienen, wobei alle weiteren Folgen wöchentlich am Montag ausgestrahlt werden. Insgesamt wird die erste Staffel von The Last of Us neun Folgen beinhalten.