Gefährliche Monster und die Achtziger, was braucht eine gute Horrorgeschichte in unserer heutigen Welt mehr? Der Erfolg von Stranger Things hat uns gelehrt, das ist es, worauf es ankommt – unter anderem. „Monster 1983“ ist ein Hörspiel, das diese Thematik aufgreift und sehr gelungen umsetzt. In drei Staffeln wird uns die Geschichte um die kleine Stadt Harmony Bay erzählt. Doch was ist mit Staffel 4? Wird „Monster 1983“ weitergehen und lohnt es sich überhaupt, diesem Hörspiel seine Zeit zu widmen?

Worum geht es in Monster 1983?

Im Jahr 1983 zieht Tom Cody mit seinen Kindern Michael und Amy nach Harmony Bay, um dort den Posten des Scheriffs zu besetzen. Sein Vorgänger ist verschwunden und die Suche wurde bereits aufgegeben. Ungewöhnlich für Harmony Bay, eine Kleinstadt an der Küste, sind die sich häufenden Todesfälle, bei denen schnell klar wird, dass es sich um Morde handeln muss. Die Anwesenheit diverser Regierungsagenten, die sich zunächst nur dem Scheriff, mit wenigen Informationen zu ihren Untersuchungen, offenbaren, macht die Situation noch mysteriöser. Gibt es in Harmony Bay ein Monster oder ist doch ein Serienkiller der Grund für die Tragödie?

Monster 1983 wird in drei Staffeln erzählt. Jede dieser Staffeln verfügt über 10 Folgen, die einen Tag im Geschehen beschreiben. Eine Folge dauert ca. eine Stunde. Aktuell könnt ihr das gesamte Hörspiel bei Audible kostenlos hören. Über diesen Link gelangt ihr zu einem 30 tägigen Probeabo für Neukunden. Amazon-Prime-Mitglieder können die Produkte sogar 60 Tage probehören.

Wird es eine Staffel 4 geben?

Da es sich bei Monster 1983 um eine Trilogie handelt, erwarten wir keine Staffel 4 und es wurde auch keine angekündigt. Der Erfolg des Hörspiels bei der Hörerschaft lässt uns aber hoffen, dass es vielleicht ein Spin-off geben wird, das ebenfalls in den Achtzigern spielt.

Lohnt sich der Kauf des Hörspiels?

Menschen, die verschwinden, Jugendliche, die sich in der Kleinstadt langweilen und die Gegend unsicher machen. Das (und die Monster natürlich), sind nur wenige Parallelen, die Monster 1983 zu Stranger Things aufweist. Fakt ist, dass die erste Staffel von Stranger Things im Jahr 2016 auf Netflix veröffentlicht wurde, während Staffel 1 von Monster 1983 bereits im Jahr 2015 bei Audible (und später auch bei Lübbe Audio) erschienen ist. Das sagt natürlich nichts über die Qualität aus.

Das Horrorhörspiel ist es aber ohne Einschränkungen wert, gehört zu werden. Es ist nicht nur die unterhaltsame, auch wenn nicht sehr neue Geschichte, die uns überzeugt hat. Die Sprecher, unter welchen sich keine geringeren als David Nathan und Luise Helm befinden, sorgen für eine intensive Hörspielerfahrung. Zudem könnt ihr Monster 1983 kostenlos in eurem Audible-Abo hören und damit empfehlen wir euch, gar nicht lange zu überlegen und euch das Hörspiel über diesen Link direkt in eure Bibliothek zu laden.

