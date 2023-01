Nur an diesem Wochenende bieten wir euch gleich zwei hochwertige Programme des Herstellers Ashampoo kostenlos zum Download an. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zugehörigen Download-Links findet ihr in unserem Artikel.

Wochenend-Aktion: 2 Windows-Vollversionen kostenlos zum Download

Bis einschließlich Sonntag, den 28.01.2023 bieten wir euch zwei Top-Programme des Herstellers Ashampoo jeweils in der Vollversion gratis zum Download an. Dabei handelt es sich um den Systemoptimierer WinOptimizer 2023 sowie das Brennprogramm Burning Studio 2023. Beide Tools ladet ihr euch über die Download-Buttons weiter unten herunter.

Ashampoo WinOptimizer 2023

Mit WinOptimizer 2023 könnt ihr euer Windows-Systems ganz unkompliziert schneller, schlanker und sicherer machen. Dazu stellt euch das Programm über 20 Module zur Verfügung, die allesamt besonders unkompliziert anwendbar sind.

Ashampoo Burning Studio 2023

Burning Studio 2023 ermöglicht das schnelle und sichere Brennen von Filmen, Musik und Dateien auf CD, DVD und Blu-ray. Weiterhin könnt ihr mit dem Programm Musik-CDs rippen sowie Cover erstellen.

