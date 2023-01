Bei der schieren Anzahl der Filme und Serien des MCU (Marvel Cinematic Universe) kann man schon mal den Überblick verlieren. So geht es wohl selbst den Machern bei Marvel beziehungsweise dürfen die während der Produktion nicht immer alles voneinander wissen. Ein Detail einer Serie wurde deswegen nun bei Disney+ im Nachhinein noch geändert, aus gutem Grund.

Wir erinnern uns: Im Finale von „Spider-Man: No Way Home“ findet dieses auf Liberty Island statt, also genau dort, wo auch die berühmte Freiheitsstatue in New York steht. Die wird im Film gerade umfassend renoviert und erscheint wieder kupferfarben und nicht wie wir sie kennen mit grüner Patina. Eine solche Patina braucht bekanntlich Jahre, bis sie ansetzt. Nicht so im MCU, denn in der Serie „Ms. Marvel“ erstrahlte die Freiheitsstatue dann kurioserweise wieder in Grün, nicht Kupfer.

Disney+ verändert „Ms. Marvel“: Pass jetzt besser zu Spider-Man

Wie kann dies sein, immerhin spielen die Ereignisse von „Ms. Marvel“ kurz nach „Spider-Man: No Way Home“ und auch die Serie selbst erschien ja schon ein halbes Jahr nach dem Kinofilm im Sommer 2022. Ein Filmfehler? So ist es, denn mittlerweile hat Disney+ das Detail still und leise korrigiert und die Freiheitsstatue erstrahlt wie in „Spider-Man: No Way Home“ wieder kupferfarben. Ergo: Film und Serie passen besser zusammen. Hut ab vor so viel Detailliebe.

Doch ein Problem gibt es dann auf dem ersten Blick noch: Wo ist der überdimensionierte Schild von Captain America hin, den die Freiheitsstatue im letzten Spider-Man-Film trägt? Der fehlt nämlich komplett. Die wahrscheinliche Erklärung: Während des finalen Kampfes fällt der Schild ja zu Boden und wird zerstört. Offensichtlich hat man sich im MCU dagegen entschieden, den Schild wieder anzubringen und bevorzugt die klassische Darstellung der Freiheitsstatue wie in „Ms. Marvel“ zu sehen.

Das MCU im Jahr 2023 Jahr auf Disney+

Apropos MCU und Disney+. In diesem Jahr landen vier neue Marvel-Filme und bis zu sieben neue Serien beim Streaming-Dienst. Den Anfang macht ab dem 1. Februar „Black Panther: Wakanda Forever“. Der letzte Film des MCU lief ab November 2022 in den Kinos und feiert nun nach über zwei Monaten Streaming-Premiere bei Disney+. Im Frühjahr folgt dann die Serie „Secret Invasion“, bei der es ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson als Nick Fury geben wird.

Die Highlight bei Disney+ in 2023:

Highlights 2023 auf Disney+

Und auch mit „Ms. Marvel“gibt es ein Wiedersehen. „The Marvels“ startet Ende Juli in den Kinos und könnte dann schon ab Oktober bei Disney+ landen. Vielleicht schenkt uns der Film dann nochmals einen aktuellen Blick auf die kupferfarbene Freiheitsstatue.

