Während es bei Marvel nach wie vor ziemlich gut läuft, herrscht bei Erzrivale DC ziemlich viel Chaos. Im Zuge einer Umstrukturierung wurde nun das vorzeitige Ende für zwei laufende Serien verkündet. Ein herber Schlag für die Fans, die ihren Unmut nun auf Twitter teilen.

Doppeltes Aus: Titans und Doom Patrol wurden gecancelt

Comic-Verfilmungen sind nach wie vor das große Ding! Und mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania steht schon der nächste große Marvel-Blockbuster in den Startlöchern – deutscher Kino-Release ist der 15. Februar 2015.

Und auch Konkurrent DC schickt in diesem Jahr wieder ein paar Superhelden ins Rennen. Darunter Shazam 2: Fury of the Gods (16.03.2023) und Aquaman and the Lost Kingdom (21.12.2023).

Der Unterschied: Bei DC herrscht derzeit Umbruchstimmung, denn das ganze Comic-Universum soll neu aufgestellt werden. Verantwortlich für die Neuausrichtung ist James Gunn, der Regisseur der „Guardians of the Galaxy“-Filme.

Infolgedessen verabschiedet sich DC nun von einigen Serien, die zwar nach wie vor beliebt sind, aber offenbar nicht mehr in die Zukunftspläne des Unternehmens passen. Betroffen sind Titans und Doom Patrol.

Die Superhelden-Serie Titans, welche hierzulande bei Netflix läuft, wird also nach der gerade laufenden vierten Staffel enden. Das selbe Schicksal teilt die Amazon-Prime-Serie Doom Patrol. Auch hier ist nach der vierten Season alles vorbei.

Fans sind sauer auf DC und HBO Max

Besonders bitter ist das doppelte Aus, weil beide Serien ziemlich beliebt bei ihren jeweiligen Fans sind. Doom Patrol bringt es zum Beispiel auf einen IMDb-Score von 78 Prozent, während Titans mit 76 Prozent ebenfalls nicht schlecht bei Comic-Fans abschneidet.

Ein Blick in die Twitter-Kommentare verrät: Die Fans sind wenig erfreut über die plötzliche Absetzung. Die Folge sind eine ganze Reihe an traurigen GIFs und wüsten Beleidigungen gegen DC und Streaming-Anbieter HBO Max.

Außerdem bangen nicht wenige Fans nun um die Serie Superman & Lois, deren dritte Staffel im März 2023 in den USA startet. Auch hier könnte bald Schluss sein.