Über den Dienst Xbox Live könnt ihr Microsofts Xbox-Konsolen mit dem Internet verbinden und so Multiplayer-Games starten oder verschiedene Streaming- und Multimedia-Funktionen nutzen. Ärgerlich ist es, wenn Xbox Live down ist. Bei Problemen kann dann nicht mehr auf die Online-Dienste auf den Microsoft-Konsolen zugegriffen werden.

Störungen heute (25.01.2023): Heute,. am Mittwoch, den 25.01.2023, gibt es seit kurz vor 9 große Störungen bei Microsoft. Betroffen sind alle Online-Dienste des Unternehmens, Heute,. am Mittwoch, den 25.01.2023, gibt es seit kurz vor 9 große Störungen bei Microsoft. Betroffen sind alle Online-Dienste des Unternehmens, etwa Outlook und Teams . Auch die Xbox-Live-Server sind down. Könnt ihr euch nicht bei den Online-Services auf der Konsole anmelden, liegt das also nicht an eurem Gerät oder der Internetverbindung, sondern direkt am Anbieter. Wie lange es dauern wird, bis die Probleme behoben sind, ist nicht bekannt.

Immer wieder häufen sich die Meldungen, dass Xbox Live down ist. Funktioniert der Online-Dienst bei euch? Erfahrt hier, wie man ermitteln kann, ob Xbox Live down ist und was man tun kann, sollte der Dienst als offline angezeigt werden. In den Kommentaren könnt ihr euch austauschen, wenn bei euch der Xbox-Live-Login gerade nicht funktioniert oder es Probleme beim Online-Spielen mit der Xbox One bzw. Xbox 360 gibt.

So kann man überprüfen, ob Xbox Live down ist

Sollte die Verbindung zu Xbox Live bei euch nicht funktionieren, empfiehlt sich ein Blick auf die offizielle Webseite zum Xbox Live Status. Hier finden sich Status-Angaben für die wichtigsten Dienste von Microsofts Online-Angebot. So könnt ihr auf einen Blick ermitteln, ob Xbox Live down ist, bzw. ob ein dazugehöriger Dienst derzeit Probleme aufweist.

Liegt eine Störung vor, wird dies hier gemeldet. Zudem könnt ihr der Übersicht entnehmen, ob die Xbox-Live-Störung nur bei der Xbox One, der Xbox 360 oder gleich bei beiden Konsolen auftritt.

Alternativ werft ihr einen Blick in das Webangebot von allestoerungen.de. Hier können Xbox-Besitzer melden, wenn bei ihnen derzeit Xbox Live down ist. Auch ihr selbst könnt Probleme mit dem Zugang zu Xbox Live mitteilen. So erhaltet ihr ein allgemeines Bild, ob die Störung nur bei euch vorliegt oder auf den gesamten Dienst zurückzuführen ist. Sollte es sich um eine größere Störung handeln, die zum Beispiel auf Server-Arbeiten oder gar einen Hackerangriff zurückzuführen ist, bleibt euch nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Störung behoben ist.

Über größere Störungen werdet ihr im Twitter-Account vom Xbox One Support informiert. Hier findet sich in der Regel auch gleich eine Angabe über eine voraussichtliche Dauer sowie eventuelle Fehlerlösungen bei Xbox Live Störungen.

Solltet ihr auf keinem der Portale Anzeichen finden, dass Xbox Live down ist, liegt eventuell eine Störung an eurer Xbox oder Internetverbindung vor. Sorgt mittels Update dafür, dass die Firmware aktuell ist, um einen reibungslosen Zugang zu den Xbox-Servern zu gewährleisten. Zudem sollte die Internet-Verbindung überprüft werden. Parallel am PC laufende Downloads oder per Smartphone abgespielte Streams können dazu führen, dass die Verbindung zu Xbox Live nicht richtig hergestellt werden kann. Häufig hilft es auch, die Xbox einmal neu zu starten. Zudem sollte der Router vom Internet und Strom getrennt werden. Wartet einige Sekunden und verbindet den Router erneut mit dem Internet. Sorgt anschließend für eine Verbindung von WLAN oder Kabel und Xbox und versucht erneut, mit dem Xbox Live-Netzwerk zu verbinden.

Häufig bleibt nichts anderes übrig, als die Xbox zurückzusetzen, wenn überhaupt keine Online-Verbindung mehr aufgenommen werden kann.

